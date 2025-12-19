元智管院創新教學結合生態保育 33種瀕危水生植物校園成功復育





元智大學管理學院於日前舉辦「水生植物種原方舟揭幕活動暨管理學課程期末復育成果展」，正式啟用校內水生植物種原方舟。該計畫結合課程教學與實際行動，共有121位修習「管理學」課程的學生參與，成功復育33種台灣瀕臨滅絕的水生植物，其中包含被列為野外滅絕等級（EW）的桃園石龍尾，展現高等教育落實永續發展與生態保育的具體成果。

水生植物種原方舟由管理學院推動，在院長黃敏萍支持下，由陳懷傑教授指導，並與桃園和平生態農場、春燕生態農場等專業團隊合作，共同打造兼具教學、保育與研究功能的校園生態基地。透過創新教學設計，學生不僅學習管理理論，更實際投入瀕危物種復育，將課堂知識轉化為行動。

元智大學管理學院修習「管理學」課程學生分組進行水生植物復育實作

黃敏萍表示，管理學不應只停留在理論層面，更要讓讓學生透過實作培養永續思維與社會責任感。她指出，水生植物種原方舟計畫讓學生在實際情境中學習專案管理、團隊合作與問題解決，體現「做中學」的教育精神。陳懷傑則指出，台灣原生水生植物長期受到棲地破壞、水質污染與外來種入侵等影響，部分物種甚至已在野外消失，「種原方舟」的建立，不僅為瀕危植物提供穩定的庇護環境，也培養學生對生態保育的行動力。

此次復育的33種水生植物涵蓋多個保育等級，包括桃園石龍尾、台灣水韭、台灣萍蓬草、龍潭杏菜等極危（CR）物種，以及絲葉石龍尾、野薑薤等瀕危（EN）物種，多為台灣特有或原生植物，在桃園地區具有高度生態指標性。陳懷傑說明，水生植物具有調節水質、維持生態平衡的重要功能，其生長狀況可作為環境品質的指標，成功復育亦代表水域環境具備良好條件。

元智大學水生植物種原方舟計畫展現跨領域合作成果，化材系王清海教授（右二）團隊參與水質監測與數據管理

課程中，121位學生分為45組團隊，各自負責特定物種的復育任務。學習歷程涵蓋水生植物認識、復育工程規劃、實作過程問題解決及保育理念推廣等四大階段。學生需自行蒐集資料、制定復育策略，並在實作中面對生長環境調整、病蟲害防治等挑戰，透過團隊合作與專家諮詢找出解方。

在理念推廣方面，學生亦將保育行動延伸至校園外，向親友與社區宣導水生植物保育的重要性，累計蒐集1,950份復育承諾書，擴大永續影響力。此外，學生運用人工智慧（AI）技術製作水生植物介紹影片與宣導海報，提升大眾對瀕危物種的認識。

元智大學管理學院與桃園和平生態農場、春燕生態農場合作推動水生植物復育，左為春燕生態農場共同創辦人余孟芬，右為元智大學管理學院陳懷傑教授

成果展中，各班評選出優秀團隊，頒發獎金與獎狀以資鼓勵。獲獎學生表示，透過實際參與復育工作，不僅加深對生態議題的理解，也體會到管理思維在環境問題解決上的實際應用。

此外，該計畫亦結合校內跨領域資源，由化材系王清海教授團隊協助水質監測與數據管理，為復育工程建立科學化管理模式。黃敏萍強調，水生植物種原方舟不僅是一門課程成果，更是一個可長期運作的永續教育平台，未來將持續推動並擴展至周邊社區與學校，建立區域性的水生植物保育網絡。

「種原方舟」復育盆中栽植小莕菜、野荸薺、台灣水龍、黑珠蒿及柳葉水蓑衣等瀕危水生植物

元智大學表示，水生植物種原區目前已對校內開放，並將在專業團隊協助下進行定期管理與維護，確保珍貴物種穩定生長。透過創新教學與跨域合作，學校期盼培養具備永續視野與行動力的人才，為台灣原生水生植物保育注入長遠力量。



