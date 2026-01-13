元智與台灣人工智慧學校合作 成立AI人才認證區域中心

台灣人工智慧學校執行長陳伶志博士(右)與元智大學校長廖慶榮代表簽署，象徵雙方攜手深化 AI 素養教育與職場應用，展現共同推動人才培育的堅定承諾。 (元智大學提供)

「具備AI基本判斷力」已成為各行各業不可或缺的核心能力，元智大學今天(13日)正式與台灣人工智慧學校（AIA）簽署合作備忘錄，宣布共同成立「AIA人才認證（AIATC™）桃竹苗區域認證中心」，未來將優先推動專為臺灣職場設計的AI人才素養與專業能力認證制度，包含素養級（AIATCL™）、工程級（AIATCE™）及管理級（AIATCM™），協助在職人士進行再學習與轉職學習，強化職場競爭力。

元智大學校長廖慶榮表示，透過雙方的合作，學校推動行政與教學單位在不需撰寫程式的前提下，掌握AI的基本知識與實務應用。也期許全校主管皆能通過AIA人才認證，成為臺灣第一所取得AIA認證的高等學府。

元智大學指出，AIATCL™認證的最大特色在於「不要求程式能力」，也不以特定工具操作為導向，而是聚焦於AI的核心概念、實務應用理解，以及使用過程中的風險與倫理判斷，強調「懂AI、會判斷」，而非「會寫程式」。

元智大學表示，認證考試採中文命題，特別適合行銷、企劃、人資、編輯、專案管理等非工程背景的專業人士，有助於其在跨部門合作或AI專案討論中，建立清楚的溝通基礎與決策能力。該認證目前已廣泛應用於企業與政府部門培訓計畫，具備高度公信力。