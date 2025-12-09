元智醫護學院開設災難應變力課程 培養社區自救能力

元智大學醫護學院自 11 月起深入社區，推動「韌性台灣 × 災難應變力課程」，前進社區位民眾上課。(元智大學提供)

元智大學 災難應變力課程，講師示範骨折時固定方法。(元智大學提供)

元智大學 災難應變力課程，講師示範止血帶的鬆緊與血流的關係 。(元智大學提供)

元智大學醫護學院自11月起深入校園周邊的莊敬里、永福里、中山里與中正里等4個里，推動「韌性臺灣 × 災難應變力課程」，透過情境式教學與急救技能實作，引導居民掌握關鍵的防災與急救知識，提升社區自救互助能力，成為社區安全的第一線守護者。

元智大學醫護學院院長陳芸表示，這項計畫獲教育部高教深耕USR HUB支持，由醫護學院統籌規劃並執行，串聯護理學系教師、行政同仁與學生參與。課程內容涵蓋災難情境下最實用的急救能力，包括傷口處理、止血包紮、骨折固定、替代物資應急、環境安全判斷等，並透過示範搭配實作，讓居民「學得會、做得到」。

參與活動的護理系大二張同學表示，第一次帶領社區民眾練習止血與包紮，深刻感受到課堂所學真的能派上用場，長輩們很願意學，看到他們成功完成的笑容，真的很感動。

陳芸指出，透過與居民的直接互動，不僅讓學生體會「護理專業不只在醫院」，更理解守護社區同樣是護理的重要使命。