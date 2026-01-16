元智「雙頻Dual-Tone」展 用AI互動設計連結世代

元智師生作品互動。

元智大學樂齡大學學員李永宜攜手學生創作《百燈齊放》，以天燈承載情感，跳脫書寫祈願的傳統，改以「說出願望」傳遞心聲，展現跨世代共創的溫度。 (元智大學提供)

元智大學藝術中心、藝術與設計學系林楚卿教授與大三設計Studio課程師生共同策劃成果展「雙頻Dual-Tone」，以「Two Generations, One Interface—兩種速度，一種溫度」為主題，透過AI互動設計作為跨世代溝通的媒介，呈現科技與經驗、快與慢之間的交會。

展覽共呈現10件AI互動作品，其中2件由大三學生與元智大學樂齡大學學員組成「青銀共創」團隊，其餘為學生個人創作。作品以影像互動為主，結合臉部、肢體、手勢與聲音辨識，並融入實體裝置，探索虛實整合的多元互動可能。

廣告 廣告

其中，青銀共創代表作之一《舞龍舞獅》，由樂齡大學學員周麗娜與藝設系大三學生張喻儒、王旻心、蔡康妮、陳書瑤共同完成。作品以非接觸式體感互動為核心，玩家透過臉部左右移動操控角色方向、以聲音觸發跳躍，無需鍵盤或滑鼠即可進行。遊戲融入年獸、元寶與鞭炮等年節意象，搭配鮮明紅金色彩與即時動態回饋，鼓勵長者自然伸展手臂、提升手眼協調與上肢靈活度，在趣味互動中兼顧運動與成就感。

另一件青銀共創作品《百燈齊放》，由樂齡大學學員李永宜與藝設系大三學生黃靖雅、黃冠蓁、呂軒宇、陳珮婕共同完成。作品以「說出願望」取代傳統書寫祈願，觀眾按住畫面錄音說出心願，系統即時轉為文字並結合自拍，生成一顆粉紅愛心天燈；同時由AI以「溫暖家人」的人設回應願望，完成「被聽見、被回應、被送上天」的儀式化體驗。透過語音、影像與生成式回覆的串連，讓科技成為陪伴與理解的溫柔回聲。

林楚卿教授表示，「雙頻」一詞既呼應無線網路的雙頻傳輸，也象徵不同世代在生活節奏與感知速度上的差異，期望透過設計尋找彼此共鳴的頻率。更嘗試回應設計如何成為世代之間的溝通介面。

展覽自即日起至2026年2月26日在元智大學藝術中心展出，民眾可走入展場，親身體驗AI與跨世代共創所激盪出的設計力量。