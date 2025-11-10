元智AI科技開創華語教學新模式 前進越南助姊妹校

元智大學攜手越南雒鴻大學，以AI科技開創華語教學新模式(元智大學提供)

元智學生結合書法，展現中華文化，與雒鴻大學學生交流。(元智大學提供)

元智大學中國語文學系開創華語教學新模式，在教育部「新南向學海築夢計畫」支持下，帶領學生前往越南展開海外實習計畫，結合AI科技與華語教學，將新的學習模式帶進越南。

元智大學中國語文學系教授徐富美表示，這次交流由她負責規劃，黃智明、李奇鴻兩位AI專業教授領軍，帶領五位實習學生前往越南的姊妹校雒鴻大學，與當地師生共同探討AI融入華語教學的可行性與創新應用。

徐富美教授表示，AI技術的導入可提升教學效率與互動性，讓華語學習更便利、即時且具個人化。此次實習透過AI輔助系統，越南學生可即時進行發音矯正、句型生成、詞彙擴充與情境對話練習，進一步強化語言輸出與溝通能力。元智團隊以自研的AI輔助教學工具協助課堂運作，AI在口語課程中擔任助教角色，設計分組對話練習、生成會話範例與互動題庫，大幅提升學生參與度與學習成效。

徐富美教授表示，使用AI輔助教學有多項優點，可以多利用，雖然越南學生也會使用AI，但是臺灣師生使用AI的能力上還是較好，雙方透過互動，是很好的學習機會。

元智大學中國語文學系主任洪士惠表示，AI輔助華語教學不僅能提升學習效率，也能激發學習動機，為學習華語的學生打造更貼近個人需求的學習環境。

雒鴻大學位於越南南部同奈省，該校中國語言專業目前已有超過800名學生就讀，雒鴻大學國際關係處處長阮氏黃鶯表示，同奈省是越南最大的工業重鎮之一，臺灣企業設廠密集，帶動當地對華語人才的龐大需求。越南政府近年更將中文納入國小外語學習科目，陸續出版教材，顯示中文在越南教育體系中的地位日益提升。她期盼此次與元智大學的合作，能為越南華語教學注入更多創新能量。

徐富美教授也觀察到，這幾年越南學習華語文的人口與需求非常高，許多元智大學中文系的越南籍學生返國後，投入華語文教學，師資供不應求，華語文教學具有商機，是可開拓的藍海，她非常鼓勵學生投入。