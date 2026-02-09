元月出口五大市場紅通通 外銷美國年增1.5倍、連四月倍增

財政部昨（9）日表示，元月對五大市場出口表現俱佳，皆寫下「最強元月」。其中，對美出口年增率，已連四月呈現一倍以上的高速成長，對元月出口成長的貢獻度達47％，美國市場幾乎撐起出口成長半邊天。

受惠於春節落點因素及AI商機，元月對五大市場出口全面成長，全部寫下同月新高；其中對歐洲、東協表現最亮眼，皆創歷年單月新高，對美出口規模則是單月第三高。

財政部統計處處長蔡美娜表示，元月對美國出口因AI應用蓬勃發展，再加上美國在目前全球AI競賽中占有領先地位，對於伺服器、顯示卡拉貨力道相當強勁，使元月對美出口值達212.8億美元，年增1.5倍，是史上單月第二大增速。

回顧去年10月以來，對美出口增速持續呈現「倍速」成長，從10月年增1.4倍、11月年增1.8倍、12月年增1.2倍、元月年增1.5倍，成長幅度相當驚人。

另外隨著電子零組件需求升溫，元月對中國大陸與香港出口160.3億美元，是歷年同月新高、年增49.6％，成長幅度是近五年最佳，又以電子零組件、資通視聽產品成長較多；對日本出口29.6億美元，亦為歷年同月新高，年增37.2％。

元月對歐洲出口首度突破50億美元，來到53.5億美元；對東協出口134億美元。兩市場雙雙攻頂，都寫下單月新高，年增幅分別為一倍、61.8％，對歐洲成長幅度有史以來最強勁。

蔡美娜解釋，這兩大市場都是以資通與視聽產品為主要動力，電子零組件是輔助動能，背後除了受AI商機推升，可能也與東協還有愛爾蘭、荷蘭這些歐洲國家，在全球供應鏈承擔的角色加重有關。

以元月來看，前三大出口市場占比依序為美國32.4%、陸港24.4%、東協20.4%。

其中，美國自去年5月超越陸港後，仍穩居第一大出口市場。

