元月出口 電子產品貢獻逾九成

財政部昨（9）日公布元月出口，11大貨類全面上揚，又以資通視聽產品、電子零組件表現最佳，兩貨類元月出口皆創單月新高，電子產品對總出口成長貢獻達九成一。

AI、高效能運算與雲端服務等商機強勁，資通視聽產品元月出口287.1億美元、寫單月新高，年增1.3倍，連31個月正成長，改寫史上最長的上升周期，且元月對美國、歐洲及東協出貨都是翻倍成長，分別大增2.7倍、2.4倍及1.3倍。

電子零組件元月出口223.6億美元、同創單月新高，年增59.8％，也是2010年4月以來最佳表現，主要反映半導體先進製程接單火熱，另一方面，因AI運算需求引爆，記憶體市場結構性缺貨仍在擴大，使元月DRAM出口28億美元，年增2.9倍，規模、年增幅雙創單月新高。

廣告 廣告

若將資通視聽產品、電子零組件合併計算，出口值510.7億美元，年增92.8％，對總出口成長的貢獻達九成一。

【看原文連結】

更多udn報導

蔡幸娟女兒太美爆紅被起底 無預警宣布消失親揭原因

AI檢測獲利大爆發 這公司年終＋分紅最多「領50個月」

寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡 醫示警4症狀不要再泡

國旅太貴是抹黑？雲品董座嘆「拿橘子比蘋果」網怒了