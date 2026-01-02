元月出生登記 桃送好禮

迎接新生命，桃園市一月起出生登記送好禮 ，陪伴家庭幸福啟程。（民政局提供）

記者陳華興∕桃園報導

迎接新生命的到來，桃園市政府民政局攜手十三區戶政事務所，一月起推出「出生登記送好禮」活動。桃園市民只要在一月二日至三十日至戶政事務所辦理出生登記，即可獲得寶寶水杯。戶所提醒，新生兒須於出生後六十日內完成出生登記，符合資格的寶寶，歡迎把握機會領取桃園限定好禮。

民政局長劉思遠二日表示，除舉辦出生登記送好禮活動外，十三區戶所亦提供新生兒「一站式服務」，民眾於辦理出生登記時，可同步申請健保加保、健保卡、生育津貼及育兒津貼等福利，讓新手爸媽一次辦妥、不再手忙腳亂。

新手家長李先生分享，原本擔心出生登記流程繁瑣，實際到現場辦理後，發現可一次完成多項申請，還能領到實用的寶寶水杯，深刻感受到市府與戶所人員對新生兒家庭的用心。

戶政科說明，活動期間至各戶政事務所辦理出生登記，即可獲得寶寶水杯，簡言之，一月三十日前完成出生登記的寶寶，皆可參與。

戶所提醒，民眾辦理出生登記應備妥出生證明書、戶口名簿、申請人國民身分證及印章（或簽名）、已於出生證明書約定子女從姓者得免附子女從姓約定書，另申請各項補助請準備金融機構存摺等。