元月行情後急轉彎！專家提醒：農曆年前別滿手股票

台股多個交易日下挫，專家提醒，應順勢逢高調節。（台股示意圖，資料照）

受一月股市急漲、新任聯準會主席提名影響，美、台股出現明顯轉向，專家表示，距離農曆封關僅剩7天交易日，建議投資人應逐漸減碼，此外更預測農曆封關前台股能守住31,000點。

2026年元月，美、台兩地股市在經歷了一波急漲行情，市場情緒在農曆春節封關前夕驟然轉向。導火線來自美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）接任聯準會（Fed）主席，加上科技巨頭微軟（Microsoft）財報展望不佳，多重利空交織，讓原先樂觀的元月行情蒙增添變數；台股今日下挫439.72點，收在31,624.03點，成交量高達7,404億元，三大法人合計賣超535.36億元。

廣告 廣告

「華許支持降息但主張縮表的立場，讓過去依賴槓桿驅動、資金行情推動的市場出現一波跌幅，虛擬貨幣、黃金、白銀與股市熱門族群皆淪為重災區。」華南投顧董事長呂仁傑說，農曆年前封關倒數，法人已經開始逐步減碼、獲利了結。

距離農曆年封關僅剩7個交易日，接下來該如何因應？呂仁傑認為，春節長達9天，操作上應更保守。他建議，滿手部位的投資人應趁反彈適度逢高調節，將持股水位降低至5至6成，避免過度擴張槓桿、減輕心理壓力；並持續關注本週亞馬遜與 Alphabet的財報表現，這將決定股市在封關前的最終方向，「農曆年前指數預估在31,000點至33,000點。」

他進一步補充，資金正轉向股價相對低基期的族群，選股上，可關注台積電及其周邊廠務工程、特用化學，並關注AI伺服器概念族群、國防軍工、重電族群等；此外，美國世足賽將於6月登場，成衣、製鞋產業具備業績支撐，且本益比低，值得列入口袋觀察名單。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，聯準會新任主席人選華許被市場解讀為立場鷹派，使市場對未來降息預期降低，美台股市出現明顯回跌，加上台股上週曾出現爆量收黑K，且今日下跌大盤又跌破5、10日均線，短線可能出現震盪走勢。

楊立楷表示，台股今年來表現強勢，即使1月底最後2個交易日遭調節，台股1月仍上漲超過3,000點，創下史上最佳元月行情，在AI趨勢之下仍具表現空間，惟指數在元月份漲幅已大，隨著年節前的長假效應與變現需求等因素，台股蛇年封關前震盪幅可能加大，建議投資人持續觀察美股財報表現。

更多鏡週刊報導

高價股投資術1／股王衝萬元、千金股爆增 張捷：嫌貴的人會一直賺不到

達人私房股1／寧等愛馬仕打折也不買爛公司 產業隊長張捷揭2檔升級黑馬股

台積電創新高1695元 專家揭台股3萬點操作策略