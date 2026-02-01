元月行情發酵！韓股狂飆逾2成領跑亞股 AI供應鏈、回流題材續撐後市

【記者呂承哲／台北報導】受惠美元匯價走弱，加上AI創新題材全面爆發，全球資金加速轉進新興市場，帶動新興股債資產成為2026年開年以來的市場焦點。原幣計價截至01/28，亞洲的南韓、台灣，以及拉丁美洲的巴西股市，原幣計價漲幅均已超過一成，並同步創下歷史新高。以南韓表現最為突出，KOSPI指數今年以來漲幅達22.7%，FTSE富時南韓指數更大漲26.08%，過去一年累計漲幅高達128.38%。

市場分析，南韓股市強勢，主要反映AI基礎建設快速擴張，帶動HBM高頻寬記憶體等先進記憶體長期供不應求，推升價格與出貨量，南韓記憶體產業權值股同步受惠，也成為推升整體韓股的重要動能。

台股同樣搭上AI基礎建設與高效能運算浪潮，半導體與供應鏈相關族群表現亮眼。至於巴西市場，則受惠於市場預期2026年巴西央行可望啟動降息循環，帶動銀行、內需與利率敏感族群走強，商品價格回升亦支撐能源與原物料類股表現。

富蘭克林證券投顧研究部資深副總經理羅尤美指出，全球正處於資產再平衡階段，過去幾年累積的結構性變化，使新興市場投資價值與以往明顯不同。台灣、南韓主導AI供應鏈，巴西、墨西哥則受惠近岸外包與供應鏈回流趨勢，再加上部分新興市場股匯市評價仍具吸引力，促使外資重新回補部位。

羅尤美建議，一般投資人可透過新興市場股債平衡型基金，一次掌握股債與匯市機會；積極型投資人則可留意南韓、台灣、墨西哥與巴西等單一國家輪動行情，亦可透過費率較低的被動式ETF參與。

從產業面觀察，富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，2026年新興市場投資格局，將持續由多項長期結構性成長主題所塑造，包括AI供應鏈的全球領導地位、科技與數位化進程、消費升級與醫療保健成長。台灣與南韓在全球AI價值鏈中地位穩固，中國則以進口替代與本土數據為核心，發展自有AI能力，形成不同於美國的AI成長路徑。巴西有望受惠較寬鬆的利率環境，但仍須留意選舉變數；墨西哥則持續受惠近岸外包與與美國高度連動的經濟優勢。

富蘭克林坦伯頓全球指數投資組合主管Dina Ting則指出，亞洲具備人口、供應鏈、AI與製造業四大優勢，其中南韓兼具「AI×製造×軟實力」三軸動能，不僅半導體與先進封裝需求強勁，國防出口、造船產業、醫療觀光與文化輸出亦形成第二、第三成長引擎，使南韓成為亞洲最具動能的新興市場之一。

整體而言，在美元偏弱、AI投資循環延續與全球供應鏈重組的多重支撐下，新興市場正逐步走出過去的低迷評價區，成為2026年全球資產配置中不容忽視的重要板塊。

