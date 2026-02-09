元玄宮寒冬送暖 劉美芳邀請家扶家庭參與 攜手里長點亮孩子求學路

劉美芳辦公室提供

記者黃秋儒／新北報導

農曆新年將至，板橋街頭卻迎來一波寒流，夜間氣溫一度降至十度以下。板橋元玄宮於昨（8）日晚間舉辦寒冬送暖暨獎助學金與物資頒贈活動，在低溫中凝聚人心溫度，現場邀請新北市家扶基金會扶助家庭與在地弱勢家庭齊聚一堂，用實際行動傳遞關懷與希望。

身為今年元玄宮值年爐主的新北市議員劉美芳，主動邀請新北家扶家庭參與此次送暖活動，希望在年節前夕，讓孩子與家長們感受到社會的支持與陪伴。同時，在地華翠里里長洪燕美也號召多戶弱勢家庭共同參與頒贈活動，讓這場活動不只是儀式，更成為社區彼此扶持的重要時刻。

劉美芳辦公室提供

儘管當晚天氣寒冷，但活動現場氣氛溫馨熱絡。劉美芳親自與孩子們互動，關心他們的學習與生活近況，她感性表示，看到孩子們在寒風中仍露出燦爛笑容，內心充滿感動，「天氣再冷，只要大家願意聚在一起，心就會很暖。」

劉美芳表示，獎助學金不僅是經濟上的支持，更是一份被社會看見的肯定。她長期在議會第五審查委員會關注教育、婦幼及弱勢扶助議題，也持續透過地方行動，將政策理念化為實際溫度，陪伴孩子安心成長。

此次活動也因劉美芳本身擔任家扶基金會委員的身分，促成更多連結。她感謝家扶中心主任黃劍峯協助志工號召，共有16戶家扶家庭到場參與，讓孩子們在寒冬中感受到滿滿祝福與鼓勵。

最後，劉美芳強調，教育是翻轉未來的重要力量，透過元玄宮、新北市家扶基金會、華翠里里長與社區共同合作，讓善意在最需要的時刻出現。她期盼這份溫暖能在孩子心中留下力量，陪伴他們走過寒冬，也走向更光亮的未來。