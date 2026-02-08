元祖偶像自曝拿掉假體！「胖10公斤」現況曝光

元祖女團Jewelry成員的徐寅永。（圖／翻攝自徐寅永 IG）





曾為元祖女團Jewelry成員的徐寅永，於2010年退團後單飛發展，並透過實境秀節目《我們結婚了》和饒舌歌手Crown J組成「螞蟻夫婦」打開知名度。近日徐寅永更新社群，不同於以往的俐落短髮，長髮造型令粉絲耳目一新。

元祖女團Jewelry成員的徐寅永分享和閨密的合照，以及自己長髮的模樣。（圖／翻攝自徐寅永 IG）

元祖女團Jewelry成員的徐寅永分享和閨密的合照，以及自己長髮的模樣。（圖／翻攝自徐寅永 IG）

元祖女團Jewelry成員的徐寅永分享和閨密的合照，以及自己長髮的模樣。（圖／翻攝自徐寅永 IG）

徐寅永曾被讚為時尚偶像，多以高跟鞋搭配俐落短髮示人的她，於本月6日更新社群，曬出與認識超過20年的閨密的合照，還搭配了可愛的兔子耳朵以及蝴蝶結的特效，營造出了柔和的氛圍感。

廣告 廣告

帶來煥然一新氣質的徐寅永也引發粉絲熱議，溫柔、沈穩的姐姐風格，讓網友也紛紛表示：「短髮已經是名場面了，長髮也同樣是絕配」、「整個人的氣質完全變了」、「這樣的姐姐也好美！」

事實上，徐寅永近日在直播時候，透露自己過去偶像時期體重是42公斤，還有掉到38公斤的時候，現在則胖了10公斤左右，但她也寬慰自己是吃出來的，就是努力減回去。

另外，徐寅永更談及自己曾做整形手術，並表示：「現在已經把鼻子的假體全部取出了。以前不是只有鼻尖特別尖嗎？現在已經不能再往鼻子裡放任何東西的狀態，全都拿掉了。」



【更多東森娛樂報導】

●夫妻回歸沒合體！「老高與小茉爆離婚」 婚姻關係全說了

●男星拍吻戲疑有生理反應 網喊：人紅是非多

●3女1男畫面曝光！韓男星遭爆性交易 怒：被抹黑

