「元祖時尚網紅」賣蛋糕涉公益詐騙！ 收3400萬酬勞恐坐牢20個月

琪亞拉法拉格尼2023年因賣耶誕節蛋糕，捲入「假公益真斂財」爭議。（翻攝chiaraferragni IG）

有「元祖時尚網紅」之稱的義大利時尚博主琪亞拉法拉格尼（Chiara Ferragni）近日現身米蘭法院，因賣蛋糕涉嫌「假公益真斂財」，遭檢方以加重詐欺罪起訴、求處20個月徒刑。過去她靠時尚影響力打造7,500萬歐元（約新台幣27.3億元）的商業帝國，在短短1年內遭遇品牌切割、形象崩塌、婚姻破裂，如今又悄然重返時尚週，試圖重新掌舵自己的事業版圖。

為何一顆耶誕蛋糕引爆義大利人民怒火？

根據《The Cut》報導，現年38歲的法拉格尼形象大翻車，要追溯到2023年底，當時她與義大利食品公司Balocco合作推出耶誕節潘多洛蛋糕，包裝與社群貼文暗示「每售出1盒都會捐款給Regina Margherita醫院」。不過，義大利競爭暨市場管理局發現，真正捐款只有Balocco單次支付的5萬歐元（約新台幣182萬元），而法拉格尼收取近百萬歐元（約新台幣3,400萬元）的合作費，沒有捐款。

廣告 廣告

法拉格尼日前現身米蘭法院，因涉入詐欺罪遭檢方起訴。（翻攝X@albammmedina）

更讓義大利民眾憤怒的是，這款蛋糕售價高達9歐元（約新台幣330元），比一般市價貴了近3倍。爭議爆發後法拉格尼在IG道歉，稱「溝通錯誤」，但她道歉時妝容精緻、穿著昂貴、語氣冷淡遭網友罵翻，義大利媒體更形容，那段影片「看起來像廣告，不像道歉」。

法拉格尼2023年時販售耶誕節蛋糕，捲入假公益真斂財爭議。（翻攝chiaraferragni IG）

之後法拉格尼的爭議就像滾雪球一般，她其他的慈善商品合作也接連遭調查，包括與OREO合作推出的復活節巧克力蛋。為平息爭議，她在2024年間支付總計340萬歐元（約新台幣1.24億元），用於罰款、捐給醫療與兒童機構、補償消費者，並向婦女基金會追加捐款。她的品牌合作也全面崩落，包刮潘婷、可口可樂、Safilo等品牌都終止與她的合作，她也退出Tod’s董事會，位於米蘭與羅馬的自家品牌門市也接連關閉。義媒直言：「沒有任何網紅的形象崩潰速度能與她相比。」

離婚、丟代言、公司瀕臨倒閉 她如何重新掌控帝國？

就在醜聞爆發的同時，她與義大利饒舌歌手費德茲（Fedez）婚姻也告吹。2024 年初，費德茲搬離他們位於米蘭的豪宅，義媒指出，兩人多年因「是否讓孩子公開露臉」意見分歧。兩人同年11月正式離婚後，約定不得擅自公開孩子的外貌，法拉格尼也幾乎沒在社群媒體貼出一雙兒女的露臉照。

法拉格尼和費德茲育有一雙子女，兩人在2024年離婚。（翻攝chiaraferragni IG）

婚變期間，外界屢傳雙方各自出軌。對此，法拉格尼在IG發長文否認外遇，更指控費德茲在2017年就已背叛她，甚至在婚禮前幾天曾想逃婚。費德茲則坦承自己「犯過錯」，但否認悔婚，也後悔讓義大利名嘴科隆那（Fabrizio Corona）取得婚姻內幕。費拉尼目前更已對科隆那提告誹謗，求償110萬歐元（約新台幣4,017萬元）。

法拉格尼常在IG曬出自己的時尚精品。（翻攝chiaraferragni IG）

事業方面，法拉格尼的控股公司Fenice曾估值高達7,500萬歐元（約新台幣27.3億元），但在醜聞後急速下滑，2022年仍有1,400萬歐元（約新台幣5.1億元）營收，到了2024年只剩200萬歐元（約新台幣7,300萬元），虧損突破千萬歐元，投資案流產、門市倒閉，公司瀕臨破產。

法拉格尼在事業巔峰時，曾登上多本時尚雜誌封面。（翻攝chiaraferragni IG）

2025年，法拉格尼宣布重新買回Fenice中99%的股權。義媒披露，她個人投入超過600萬歐元（約新台幣2.19億元）救公司，更聘請具有企業重整經驗的卡拉比（Claudio Calabi）擔任新任CEO。她在IG表示：「這不只是股份，而是一個新的開始。我不再假裝一切沒事，也不再把品牌交給別人。」

審判未完、悄悄回歸時尚圈 她能重新翻身嗎？

法拉格尼在2024年完全消失於時裝週，但2025年開始悄悄回歸，現身Stella McCartney、Schiaparelli秀場，也登上《Cosmopolitan》《Elle》《Harper’s Bazaar》地區版封面。社群上，她恢復與Guess、墨西哥品牌Cloe等合作，也限縮對私生活的曝光，只偶爾分享與新男友、義大利輪胎公司Pirelli家族成員 Giovanni Tronchetti Provera的合照。

法拉格尼悄悄現身時裝週，試圖東山再起。（翻攝chiaraferragni IG）

然而，詐欺案審判仍在進行，預計2026年1月結案。若被定罪，法拉格尼可能面臨近兩年刑期。她在法院外僅淡淡表示：「我沒有做錯任何事。如果真的有什麼，我不會再輕信錯的人。」

更多鏡週刊報導

梅根1分鐘內「換穿258萬元華服」！ 甜吻哈利王子反擊「偷穿」質疑

「千億富太」街邊大口嗑魚蛋！ 買繡球花「只花80元」喊：不要浪費

「最帥英國王室成員」悄悄過29歲生日！ 高顏值＋高學歷氣勢堪比當年的威廉王子