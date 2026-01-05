一元素更名「瑞宇國際」 啟動集團化佈局拓展國際版圖

可程式邏輯晶片（FPGA）設計廠一元素（6842）日前臨時股東會通過公司更名案，相關事項行政作業完成後，公司今（5）日宣布正式更名為「瑞宇國際」，英文名稱為 Nexora Technology Co., Ltd.，名稱結合「Next」與「Aurora」兩個字根，寓意「下一道曙光」，象徵公司以穩健的技術基礎持續推動創新，並面向長期產業發展方向。

該公司表示，此次更名象徵公司正式邁向集團化布局，並全面整合旗下 FPGA 半導體 EDA 技術與軍工級太空應用產品線，而英文名稱的選擇，反映以 FPGA 核心技術為本，逐步拓展至高可靠度應用領域，並以務實研發與制度化經營，邁向國際市場的品牌定位：公司主要營運仍以 FPGA EDA 設計工具為核心，軍工與衛星應用則由子公司瑞安電資負責推動。

瑞宇國際 長期深耕FPGA EDA（電子設計自動化）工具之研發，專注於高效能、高可靠度的 FPGA 設計平台，協助客戶提升邏輯設計效率、縮短產品上市時程。更名後，瑞宇國際將持續以自主技術為基礎，深化在 FPGA 與半導體領域的核心競爭力。

同時，瑞宇國際亦宣布將與子公司瑞安電資展開更緊密的品牌整合。瑞安電資專注於 軍工級、衛星通訊與太空端 FPGA 系統模組，並已累積多項軍工及太空領域的專案經驗。透過母公司的 EDA 工具與子公司的應用端硬體整合，瑞宇國際形塑出從 FPGA 設計端（EDA）到高可靠度應用端（軍工/衛星） 的完整技術鏈，展現集團跨越地面到太空的研發能量。

瑞宇國際表示，此次更名是公司發展歷程中的重要里程碑。新名稱不僅強化企業識別度，也象徵公司以更開放的格局邁向國際市場，並以「瑞宇」之名打造具備前瞻性的科技集團。

展望未來，瑞宇國際將持續推動 FPGA 半導體設計工具的創新，並結合集團軍工與衛星應用的技術能量，提升整體營運實力，持續為股東與投資大眾創造長期價值。