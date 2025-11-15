元老員工震撼爆館長黑料！遭反咬恐嚇 再發聲「不爽針對我就好」嗆提告

娛樂中心／綜合報導

館長反駁李慶元等人指控，「拿不到錢，什麼話都可以講，那個叫做惡魔啊」，雙方各說各話。（圖／翻攝自YT @館長惡名昭彰）

館長（陳之漢）14日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。沒想到網友湧入抨擊，對此，他也表示，「不管找不找得到人，我一定提告。」

成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元14日開直播爆料，控館長不僅搶走當時有男友的「館嫂」，還派人去威脅對方；昔日曾指控早餐店老闆抹黑館嫂做八大，實際上是因為館嫂違停，跑去找館長哭訴，館長派人威脅老闆，還捏造資訊。

李慶元控訴館長因為生殖器太小，要求員工傳下體照，還兩度詢問要不要「三人行」。李慶元表示，若館長敢開直播回應，他會逐一打臉，喊話錄音檔已交給檢警。

李慶元凌晨再發聲，「不要針對我家人，不管找不找得到人，我一定提告。」（合成圖／翻攝自李慶元臉書、館長YT）

面對種種指控，館長反駁李慶元等人指控，無奈表示「我說沒有，他們說有嘛」、「拿不到錢，什麼話都可以講，那個叫做惡魔啊」。

李慶元15日晚間發文強調，多年來負責公司內外大小協調，如今卻遭指控恐嚇，讓他感到心寒。李慶元凌晨再發聲，發文表示誰要挺館長他都沒意見，有任何不爽針對他一個人就好，「不要針對我家人，不管找不找得到人，我一定提告。」

