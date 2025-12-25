元老級實況女神懷孕了！聖誕節嗨拋喜訊：今年禮物有點特別

甜美動人的蝴蝶兒，遊戲實況逾10年，廣受老粉絲喜愛，還擁有「電競何妤玟」的美名。（圖／IG@butterfu.u）

Twitch實況主蝴蝶兒，早期憑藉遊戲《英雄聯盟》走紅，憑藉風騷操作和甜美自然的外型，深受許多老粉絲喜愛。沒想到鮮少對外談論感情事的她，繼前幾天宣布結婚後，今（25日）聖誕節又自爆已經懷孕的喜訊，令網友們又驚又喜。

蝴蝶兒近年來熱衷投入德州撲克，還征戰過大大小小的賽事，憑藉邏輯、技術獲得多項佳績。正當事業與興趣邁向巔峰時。她日前突然在IG限動宣布結婚的喜訊，曬出婚戒害羞地說，「我找到屬於自己的車銀優了！」雖然並未曝光老公身分，僅說明自己想要好好收藏這個新的生活。

正當外界討論時，蝴蝶兒在聖誕節這天再度拋出震撼彈，加碼公開超音波照片宣布懷孕，「今年的聖誕禮物有點特別，小小的你，正在我的身體裡慢慢長大！明年就可以跟你見面了。」

突如其來的喜訊，讓老粉絲們驚訝不已，紛紛灌爆留言區祝福「哇哇哇！太快了」「哇咧我的蝴蝶兒，感覺你突然一夜長大了哈哈哈」、「怎麼有種看到小孩長大的感覺」、「天哪恭喜」、「老蝶寶了！好感動啊」、「感覺自己老了餒」。

事實上，現年不到30歲的蝴蝶兒，過去曾是電競女子戰隊AHQ的一員，以中路法師阿璃的風騷操作聞名，擁有逾10年的遊戲經驗與實況資歷。由於她的風格始終如一，總是和觀眾們打屁聊天，大分分享自己的生活價值觀。

但對於感情世界，蝴蝶兒從未透露太多，再加上慵懶、不愛出門、不愛洗頭、喜愛帥哥的個性，總是給外界「未脫單」的印象。沒想到短短兩個禮拜，突然宣布結婚和懷孕，瞬間成為網友的熱門話題，除了獻上祝福，也不禁感嘆「時代的眼淚」又過了。

