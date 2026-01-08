元老級穿越劇《尋秦記》重磅回歸！《天劫倒數2》《人皮面具》《象人》帶你看見院線電影的精彩｜1/8 新片快報
《尋秦記》電影版領軍，25 年回憶殺回歸！「穿越」可以是見證歷史、也可以是愛情絮語的《逆時光戀人》讓你選！最強災難系列《天劫倒數 2：大遷徙》也回歸並全面升級！島嶼寫作《大海浮夢》帶你上山下海、《高山遊民》則一起登百岳！還有《人皮面具》、《天使之卵 4K 數位修復版》和《象人 數位修復版》任君選擇！這週戲院像一場時空大亂鬥穿越、末日、懷舊、經典齊發，怎麼選都精彩！
《尋秦記》2026/1/9上映
被譽為「穿越劇始祖」的經典港劇《尋秦記》，終於正式電影化、登上大銀幕，對一整個世代的觀眾而言，無疑是一場強烈的回憶殺。電影延續原作世界觀，在秦王即將一統天下的關鍵時刻，現代人意外闖入歷史洪流，打亂既定命運，也迫使秦王再度尋求已歸隱田園、令他又敬又畏的師父——項少龍。古天樂、林峯、宣萱等原班人馬睽違 25 年再度合體，歲月為角色增添不同層次的情感重量。
《天劫倒數 2：大遷徙》2026/1/9上映
末日未完待續，《天劫倒數 2：大遷徙》延續前作的世界觀與緊張節奏，再度把人類推向存亡邊緣！倖存的一家人原本躲藏在格陵蘭島的避難所，卻因環境劇變、被迫離開最後的安全地帶。重返地表、尋找新家園的危險旅程中，最大看點在於災難場面的全面升級，從地殼異動、極端氣候到文明崩解後的人性失序，視覺規模更勝前作！也是娛樂性與警世意味兼具的末日災難鉅作！
《大海浮夢》2026/1/9上映
入選金馬影展的《大海浮夢》，是「他們在島嶼寫作」系列最新作，也是台灣首部聚焦海洋文學作家的紀錄長片。電影以達悟族作家夏曼．藍波安及其兒子為核心，歷時 500 天貼身拍攝，記錄他們潛水、造舟、出海的日常實踐。作品不只是文學紀錄，更是一段關於族群記憶、海洋文化與父子傳承的深刻旅程。鏡頭在海面與陸地之間流轉，讓觀眾重新思考人與自然的關係！
《高山遊民》2026/1/9上映
由王安民導演執導的紀錄片《高山遊民》，以台灣登山者無比熟悉的百岳場景為背景，歷時四年、超過 50 次上山拍攝完成。電影聚焦一名傳奇高山協作員，記錄他在山林之間的工作日常，以及人生中反覆起伏的選擇與掙扎。影片不只呈現壯闊絕美的高山景致，更深入探討人與自然之間的關係——高山既是生計來源，也是心靈歸屬。一部情感真摯、極具台灣山林精神的生命故事，值得一看。
《逆時光戀人》2026/1/9上映
近年印尼最受矚目的奇幻愛情電影之一，改編自同名網路影集的《逆時光戀人》也被他們選為奧斯卡最佳國際影片代表。故事從一名男攝影師的日常展開：一位神秘女子突然出現在他面前，自稱是「來自未來的妻子」，並帶來一則足以改變命運的警訊。電影透過時間錯位與情感交織，探討愛情中的犧牲、選擇與無條件的付出。當未來已知，愛是否仍有意義？細膩的情感鋪陳加上奇幻設定，讓這部作品不只是催淚愛情片，更是一則關於命運與自由意志的深刻寓言。
《人皮面具》2026/1/9上映
《人皮面具》靈感來自泰國鮮為人知的薩滿剝臉儀式：故事描述一名女子在繼母過世後，將繼妹接回家同住，卻逐漸發現她出現疑似被附身的詭異行為。電影不單靠血腥畫面取勝，而是透過壓迫氛圍、詛咒傳承與家族秘密，一步步堆疊不安感。當「師父的臉」成為恐懼象徵，也逼問信仰與人性界線，為泰國恐怖片注入更黑暗、沉重的心理層次。
《天使之卵 4K 數位修復版》2026/1/9上映
押井守 × 天野喜孝，動畫史上的哲學詩篇重返大銀幕！《天使之卵》被譽為動畫史上最具哲學深度的作品之一，如今迎來 40 週年 4K 數位修復版首登大銀幕，是由《攻殼機動隊》導演押井守攜手《Final Fantasy》美術指導天野喜孝打造，電影以近乎無對白的敘事方式，描繪荒廢城市中，一名少女守護神秘巨蛋的孤獨日常。當背負十字槍的少年出現，並親手打碎巨蛋，信仰、希望與存在意義隨之崩解。冷冽單色調構圖與濃厚宗教意象，使本片成為毀滅與新生的視覺寓言。
《無名の人生》2026/1/9上映
自學創作的鬼才鈴木龍也，以《無名の人生》震撼影壇，18 個月內一人完成此長片製作，而電影以十個章節穿越十段時空，將一位少年的有限人生層層展開，呈現命運如何在不同選擇下分岔。iPad 動畫的質感不刻意追求華麗，反而更貼近社會寫實的殘酷與溫度。作品以實驗形式包裹現實議題，展現新世代創作者的無限可能，也因此成功入選金馬，成為年度最具討論度的新創藝術作品之一。
《誤殺 3》2026/1/9上映
兩岸影展大受好評的《誤殺 3》終於要上映！該延續系列一貫的懸疑犯罪基調，導演甘劍宇再次將「父愛」與「人性反轉」推向極限。故事圍繞一名父親為拯救遭綁架的女兒，被迫與狡詐綁匪展開心理與智力的角力。隨著警方調查步步逼近，真相卻層層翻轉，善惡界線逐漸模糊。肖央、佟麗婭、段奕宏、劉雅瑟等實力派演員同台飆戲，加上台港演員高捷、張榕容、徐詣帆的加入，讓情感張力與敘事節奏都更好，是系列中最具壓迫感的一集。
《象人 數位修復版》2026/1/9上映
改編自真人真事的《象人》，是傳奇導演大衛．林區最動人的作品之一，作品曾獲奧斯卡 8 項提名。電影背景設定在維多利亞時代，一名因外貌畸形而在馬戲團受盡凌辱的男子，在醫師的營救與理解下，逐漸展現出高貴的教養與純真的心靈。數位修復版讓黑白影像更顯細膩，也再次凸顯林區夢境式敘事的獨特魅力。《象人》不只是關於「怪物」，而是反問：真正的怪物，究竟是誰？是一部歷久彌新的影史經典。
