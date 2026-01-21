元進莊1/22登錄興櫃 食品加工布局挹注成長動能

（中央社記者何秀玲台北21日電）家禽調理食品廠元進莊預計22日以55元參考價登錄興櫃，董事長吳政憲表示，與其他肉品大廠不同在於主打食品加工，其中油醉雞與滴雞精代工為重要產品線；今年營收動能來自切入企業團膳、其次為郵輪，加上合作通路增加，營運有望比去年亮眼。

元進莊今天舉辦興櫃前法說會。元進莊成立於2005年，實收資本額新台幣3.87億元，為台灣家禽調理食品加工廠，營運採「契作、電宰加工、食品調理、冷鏈物流至通路銷售」一條龍經營模式，採取無養殖、僅契作方式；契作比例為55%，外購45%。

廣告 廣告

元進莊2024年營收新台幣21.29億元，歸屬母公司業主淨利為8480萬元，每股純益（EPS）2.53元；2025年上半年營收為10.91億元，歸屬母公司業主淨利3940萬元，EPS為1.15元。

吳政憲指出，元進莊最長銷主力商品為油醉雞，占營收約40%至45%，打入全聯調理熟食自有品牌，並延伸至舒肥雞胸肉、客製化烤雞、多款湯品及滴雞精等高附加價值品項；其中滴雞精代工市占率更高達5成以上，品牌客戶有娘家滴雞精等。

他說，隨著少子化、高齡化與家庭小型化趨勢，推動即食食品需求成長，搭配健身與低脂飲食風潮，元進莊產品結構正好切入市場主流需求，成為台灣調理食品結構性成長的重要受惠者。

元進莊副總經理吳佳旻說，目前電宰場家禽年屠宰量420萬隻，將持續自動化，今年產能預計可提升至530萬隻，提升約25%。

吳政憲說，今年營收成長動能，為切入大型企業團膳，再來是郵輪，因每次出海都需多天時間，必須備足5至6天的量；再來為切入歐系和日系等居家生活品牌的餐飲通路，另外，隨著超商、超市和量販通路店數增加，將帶動元進莊加工食品，挹注整體營運動能。（編輯：張均懋）1150121