元配委託徵信社「抓猴」 反因他「偷裝GPS被抓包」挨告

〔記者林嘉東／台北報導〕台北市一名人妻懷疑丈夫出軌，委託蘇姓徵信業者「抓猴」。蘇男為省人力，竟私自於人夫自小客車保險桿內安裝GPS追蹤器跟監，被人夫發現報警。台北地方法院審理後，依無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪，判蘇男3月徒刑；至於人妻法官以並未授權蘇男裝機判無罪。

判決指出，蘇永順為專業徵信業者，2023年9月間受鐘姓人妻委託調查她先生行蹤。雙方原約定採行「實地跟蹤」，並協議不得使用可能被偵測到的全球定位系統(GPS)。未料，蘇男為節省人力、便利作業，竟趁鐘女的先生將車停放在台北市中崙某宮廟後方停車場時，擅自將追蹤器裝入車後保險桿，並透過手機APP即時監控人夫行蹤期間，被人夫發現報警究辦。檢方調查後將，鐘、蘇2人依妨害秘密罪嫌起訴。

法院審理時，當庭勘驗兩人對話錄音顯示，鐘女雖一度提及裝機，但得知可能被儀器偵測後，曾明確表示：「那我們就不能裝」。蘇男庭訊時也坦承，是為了「貪圖方便」才私下決定裝機，鐘女確實不知情。

法官進一步查閱2人的對話紀錄，發現鐘女在蘇男執行任務期間，仍不斷傳訊息回報丈夫出門時間、試圖協助實地跟蹤，顯見鐘女主觀上認定蘇男是在現場盯梢而非看手機定位。

法官認為，委任調查行蹤雖可能侵害隱私，但蘇男違背約定採行違法手段，並無證據證明鐘女有犯意聯絡，因此依蘇男犯無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪，判處3月徒刑，得易科罰金9萬元；鐘女則獲判無罪。全案仍可上訴。

