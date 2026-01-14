元配爆私訊已婚富商「想玩嗎？」 趙文安反擊喊告「絕無介入婚姻」

娛樂中心／綜合報導

混血女模趙文安（Vivian）近日被週刊爆出勾搭人夫，私下傳送「你想玩嗎」、「可以幫你」等挑逗訊息，對象橫跨閨密男友到貴婦老公，東窗事發後才向正宮賣慘致歉，成為台北社交圈名媛公敵。對此，趙文安晚間向媒體發出律師聲明，強調自己並無介入爆料者的婚姻，同時也斥責爆料人古小姐造謠與作假，以及週刊斷章取義，均對她造成名譽傷害，不排除進行提告。

根據《中時新聞網》報導，趙文安表示，該爆料者古小姐，並非自稱的貴婦，職業是一名手搖店老闆兼模特兒演員，而她的男友潘先生，在剛認識趙文安時就表示女友願意讓她「玩10年換1套信義區房子」，而且是開放式關係。此外，潘先生不僅在訊息中表明自己和古小姐並無婚姻關係，還多次主動私訊她並傳達曖昧的對話，「並非新聞所寫的男方謹守自己本分。」

趙文安被週刊爆出勾搭人夫，私下傳送「你想玩嗎」、「可以幫你」等挑逗訊息，對象橫跨閨密男友到貴婦老公。（圖／翻攝自趙文安IG）

根據《鏡週刊》報導，趙文安醜聞被揭發後，曾私訊貴婦正宮求饒，表示自己家庭與前一段感情出狀況，導致身心狀況不佳，才會脫口踰矩話語，「對不起，我會盡量讓狀態回復成正常。」



