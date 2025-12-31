元鈦4年崛起 液冷散熱方案打進AI機房！老董兩度創業被外商收購 新事業又獲緯創入股

[Newtalk新聞] 在液冷散熱跟著AI趨勢發展的熱潮上，成立不過四年的元鈦科技，即將在2026年1月興櫃掛牌。從競爭激烈的散熱市場中，元鈦鎖定工程設計的特定領域，藉此打開獨有的發展道路。

「這已經是我第三次創業了！」在近年火紅的散熱產業裡，元鈦科技董事長陳茂欽為人熟知的經歷，是曾擔任外商散熱大廠愛美達、倍億淂的專業經理人。但如果向上追溯，這2張漂亮名片的背後，其實是他2次創業，又雙雙被外商看中、收購的過往。

廣告 廣告

工程設計優勢 解決成本痛點

2022年創立、預計在2026年1月登錄興櫃的散熱廠元鈦，是陳茂欽離開外商後的又一次創業。善於尋找機會的他，不只提早一步鎖定液冷散熱，在產品服務上，除了生產模組元件，還進一步導入工程設計的解方，在伺服器機櫃外規畫整個空間的散熱系統。

具備從零組件到整體案場散熱系統的開發實力，讓電子大廠緯創於2024年6月，斥資4.9億元入股元鈦，取得約24％持股成為其最大股東。目前元鈦營收有五成來自緯創，此外還有兩成來自鴻海旗下鴻佰科技。

2025年11月，緯創公告美國子公司WisLab，對元鈦下了一筆逾兩千萬美元的訂單，「明年美國成長會很快。」陳茂欽說明，元鈦已成立美國子公司，要以德州為中心，加速北美擴張。

以工程設計作為在產業立足的優勢，是陳茂欽的獨特觀點，「零組件大廠的產品都上市了，我們沒有贏面。」業務出身的他，擅長的是找尋機會，這也體現在他的創業路上。

1994年是陳茂欽創業生涯的起點，當時成立樺仕、做代理生意的陳茂欽，注意到英特爾處理器在高階電腦運作中會出現過熱問題，「我就是把國際大廠的散熱片，整合風扇，做出了處理器專用的散熱器。」沒想到上市後熱銷，樺仕的年營收一度衝上近6千萬元，還讓愛美達找上門。

「當年對方用兩億元收購樺仕。2001年，我又出來創立友巨，專做熱管等散熱零組件。」2004年，友巨被散熱美商倍億淂收購。

陳茂欽自剖，2次創業之所以都被成功收購，關鍵並非技術獨到，而是在於他的公司總能為客戶找出改善成本痛點的解方，使得產品能在市場上與國際大廠競爭，他以產線改善為例，「我自己總會到生產現場研究，能否改用低成本的設備。」

「但後來，倍億淂換人領導，想要退出亞洲、改成美國製造。」陳茂欽解釋2015年離開倍億淂的原因，「老大想怎麼經營，我們可以配合，但，放棄亞洲製造是錯的。」

離開原東家後，陳茂欽決定朝當時還未成氣候的液冷散熱發展。「一開始先跟英特爾合作，但弄到最後還是扶不起⋯⋯。」他與同樣從倍億淂離開、現為元鈦科技總經理朱佳建討論，「液冷是趨勢，但可以先做數據機房的液冷。」

為什麼是數據機房？身兼元鈦股東與合作夥伴的文偉總經理王昱人解釋，除了GPU的運作需要散熱維持效能之外，「機房內的不斷電系統、儲存裝置也需要散熱，而且，電費愈來愈貴，傳統空調氣冷的成本也正在提高。」

(本文獲今周刊授權轉載，更多內容，請參閱最新一期《今周刊》第1515期)

你可能也會感興趣》

何壽川新書談永豐餘百年永續轉型：台灣碳匯潛力逾6千萬噸，農林業有望成新「護國神山」

https://esg.businesstoday.com.tw/article/category/180687/post/202512290052

怕媳婦、女婿分產？留房產給「已婚子女」別再用贈與！「3招過戶術」：避爭產又省百萬稅金

https://thebetteraging.businesstoday.com.tw/article/detail/202506240039

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》川普竟當「魔鬼代言人」逼澤連斯基割地 歐「志願聯盟」將再捍衛烏

印度成功試射遠程火箭! 「皮納卡」命中120公里外目標 陸軍當天就下大單