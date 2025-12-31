元長台一九線清晨A一事故 虎尾分局籲目擊者提供線索
▲元長台一九線清晨A一事故，虎尾分局籲目擊者提供線索。（記者劉春生攝）
虎尾分局報告：
一、元長鄉台一九線一四零五五二號燈桿旁於一一四年十二月三十日五時四十三分發生一件普重機車及腳踏車與疑似肇事逃逸車輛碰撞之A一交通事故案。
二、虎尾分局由交通小隊小隊長周國富於三十日十三時四十五分於駐地新聞採訪區受訪，新聞採訪內容如下：
(一)此件交通事故普重機車及腳踏車駕駛人經救護人員到現場時，確認已明顯死亡；該案是否與其他不明車輛發生事故導致死傷，虎尾分局持續調閱監視器及路過車輛行車記錄器影像釐清中，虎尾分局呼籲如有該案目擊民眾或案發當時路過車輛之駕駛人請與警方聯繫。
(二)虎尾分局提醒用路人，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人於死或重傷而逃逸者，除吊銷駕照外，依刑法一百八十五-四條規定，可處一年以上七年以下有期徒刑，請民眾駕駛各類車應遵守交通安全規則並注意號誌、標誌、標線指示行駛，以策安全。
其他人也在看
獨家／全台僅28輛！ 400萬愛快羅密歐 交車前撞成廢鐵
獨家／全台僅28輛！ 400萬愛快羅密歐 交車前撞成廢鐵EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 38
中壢、青埔通勤族有福了「中豐交流道」通車直上五楊高架免排隊
經常往返台北與中壢、青埔的駕駛朋友請注意！國道1號「中豐交流道」於2025年12月25日正式通車，未來往北行駛將有更快速的新選擇。國道1號「中豐交流道」通車包括可直上五楊高架，避開平面塞車；青埔北上更順路，新增專用迴轉道；周邊道路優化，不怕下交流道就塞。也提醒用路人，通車初期請留意新設指引牌面，並遵循交通規則行駛，共同維護安全順暢的行車環境。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 1
2026 台北車展 Toyota 六代目 RAV4 現身、Urban Cruiser 127 萬正式發表上市！
Toyota 本次車展特別規劃新能源、Lifestyle、Premium與GAZOO Racing四大主題區，全面展現Toyota多元產品線。於12月30日開展記者會上，Toyota發表全新純電精品休旅Urban Cruiser，展演正式啟動預接的全新日本進口 RAV4 GR SPORT、RAV4 ADVENTURE 與新世代運動美學跑旅 CROWN SPORT，彰顯品牌引領未來移動的魅力。同步推出車展現場下訂限定回饋，回應消費者長期支持，展現 Toyota 對未來移動的承諾與行動。2GameSome ・ 18 小時前 ・ 發起對話
LEXUS 2026台北車展全新ES全台首度亮相 IS小改款正式上市！
Lexus 總代理和泰汽車今日於台北世貿一館舉辦記者會，正式為 2026 台北新車暨新能源車大展 Lexus 展區揭開序幕。本屆車展以「LEXUS ELECTRIFIED：MEET TOMORROW」為主軸，由 LF-ZC 概念車領銜登場，具體展演 Lexus 對未來純電移動的前瞻想像，並完整呈現 Lexus 多元動力車款陣容；隨後迎來本屆車展重要焦點——全新 IS 正式上市與 ES 全台首度亮相，展現 Lexus 豪華房車產品線的全新進化，也勾勒品牌由未來願景走向量產實踐的重要藍圖。 以人車對話為核心 IS再定義純正後驅駕馭 IS作為Lexus後驅運動房車代表，此次小改款以「人車對話般的暢快…CarFun玩車誌 ・ 1 天前 ・ 1
雙北捷運公車 手機掃碼就能搭
記者蔡琇惠∕新北報導 搭捷運、公車不用再翻錢包找卡片了！自一一五年一月…中華日報 ・ 21 小時前 ・ 1
2026台北車展／紡錘線條再進化 大改款Lexus ES未來感直接拉滿
Lexus 總代理和泰汽車於「2026 台北新車暨新能源車大展」帶來全新大改款 ES，完成全台首度亮相。這款品牌核心豪華房車以嶄新設計語彙登場，不只宣告世代交替，也同步揭示Lexus對未來電動化旗艦的想像藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 2
2026台北車展｜Toyota猛攻SUV市場！Urban Cruiser、全新RAV4、Crown Sport一次看
Toyota總代理和泰汽車聚焦在銷售主軸的SUV車型之中，本次2026台北車展的Urban Cruiser、大改款RAV4以及終於來台的Crown Sport三款車系，肯定會是本次車展備受關注的焦點所在。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
2026 台北車展 Honda ZR:V / Prelude 率先亮相！26 年第二、三季度發表確認！
Honda Taiwan透過四輪、二輪及動力產品與船外機的事業布局，宣示打破傳統侷限，以擘畫未來思維驅動世代移動變革，歡迎民眾於2025/12/31~2026/1/4到台北世貿中心，親自見證Honda的移動哲學，全方位拓展生活可能性的喜悅。2GameSome ・ 17 小時前 ・ 發起對話
三菱台北新車大展亮相 2 款重量級 SUV！提前一睹新車風采
2026 台北新車大展今（30）日先行舉辦媒體日，Mitsubishi 中華三菱展區一舉亮相 2 款重點休旅，分別是海外新世代的 Outlander 以及全新七人座休旅 Destinator，先前中華三菱已經預告會陸續導入，不過此次在車展僅是亮相，具體上市時間仍有待原廠確認。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026 台北車展寶嘉聯合一口氣展出 4 品牌、9 新車，共 19 輛展車！
2026 台北車展寶嘉聯合集結旗下 Alfa Romeo、CITROËN、Jeep® 與 PEUGEOT四大品牌，以全場第二大展區的規模盛大登場，打造單一場域中「品牌數量最多」、「展車數量最多」、「全新車款數量最多」的多品牌車款陣容。展區規模方面，寶嘉聯合共計展出 19 款車型，其中包含 9 輛全新車款，產品陣容橫跨都會通勤、家庭用車、高性能與越野等多元級距與使用情境。2GameSome ・ 8 小時前 ・ 發起對話
車展下單前必看！這10款進口車台灣人瘋買 最貴高出百萬
台灣今年進口車1～11月熱銷車款對國外售價比拚，對照台灣各車款在國外原產地官方售價，比價結果驚人，有些車價差甚至破百萬。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 3
跨年前夕噩耗！台中女大生騎車碰撞貨車 搶救不治
台中一名鄭姓女大生今(31)日中午騎乘機車行經霧峰區乾溪東路時，與貨車發生嚴重碰撞，當場失去呼吸心跳，緊急送往亞洲大學附屬醫院搶救，最終仍宣告不治。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
2026台北車展／PEUGEOT 208回來了！預告2026台灣上市
「2026 台北新車暨新能源車大展」於台北世貿一館正式登場，寶嘉聯合旗下 PEUGEOT搶先端出208亮相，宣告品牌即將重返都會掀背級距。這不只是單一車款曝光，更象徵PEUGEOT將補齊台灣主流乘用車產品線的重要拼圖。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發起對話
2026台北車展｜Honda ZR-V、Prelude同台亮相 從跨界休旅到跑格經典都到齊了！
以截然不同卻彼此呼應的兩款新世代車型，勾勒出品牌對未來的雙軌布局，全新Honda ZR-V以跨界休旅姿態切入主流市場，主打e:HEV油電科技、質感與駕馭兼顧的日常全能；而Prelude則作為情感象徵重返舞台，延續品牌對「駕馭樂趣」的核心價值，證明即便邁向電動化，依舊不願放棄駕駛與車之間的情感連結，藉由這兩款車的同場展演，本田顯然是想要向車迷傳達，未來不只效率與科技，更要保留操控、節奏與駕馭的溫度。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
Hyundai Sonata第九代車型將承襲1985年經典設計，以Art of Steel語彙迎戰跨界浪潮
在全球中型房車市場持續萎縮、跨界與SUV成為主流的背景下，Hyundai現代汽車旗下最具代表性的中型房車Sonata，正準備迎來一次極具象徵意義的重生，根據多家外媒最新消息，下一世代Sonata已正式進入開發階段，不僅確定不會被Elantra取代，還將大膽回歸1980年代的方正復古風格，成為現代品牌設計策略的重要代表作。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026台北車展／全球限量「保時捷神車」！天價逾1500萬 1亮點車迷暴動
全球限量車款與高度客製化跑車齊聚一堂！「2026台北新車暨新能源車大展」盛大登場，Porsche授權經銷商汎德永業集團台北保時捷中心，以「個人化訂製極致車款」為主軸，領軍展出全球限量1,500輛、首度在台亮相的 911 Spirit 70，並集結GT3 RS、718 Spyder RS及多款電動車型，成為全場焦點。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
Modellista東京改裝車展 Alphard概念車與Lexus RX震撼亮相
隨著2026東京改裝車展進入倒數階段，身為Toyota官方御用改裝品牌的Modellista，正式揭曉了其參展陣容的神秘面紗。延續近年來品牌轉型「高級生活風格」的策略，Modellista這次將重點放在兩款重量級作品上，一輛代表品牌未來願景的旗艦概念車，以及一輛導入全新設計語彙的量產原型車。這不僅是一場視覺饗宴，更象徵著Modellista試圖從單純的「外觀件改裝」進化為「感官情感體驗」的領導者。Modellista正式揭曉了東京改裝車展陣容的神秘面紗，Alphard概念車與Lexus RX震撼亮相。第一款焦點之作，是基於當家豪華豪華MPV車款Alphard打造的旗艦概念模型。雖然官方保留了部分技術細節，但從目前釋出的資訊來看，這部概念車徹底顛覆了過往對MPV的既定印象。其設計核心圍繞著「五感共鳴」，強調不僅要看得到前衛，更要能觸及車主的情感需求。誇張且流線的空力套件、結合了未來數位藝術的燈光科技，讓這台「陸上皇宮」呈現出一種如藝術品般的雕塑感，展現了Modellista詮釋頂級豪華的深厚底蘊。 另一款受矚目的作品則是針對熱銷休旅Lexus RX 開發的「GEOMETRICAL orgCarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
現代旗艦休旅PALISADE Calligraphy曝光 明年第2季登台
備受全台車迷矚目的2026台北新車暨新能源車大展明天在台北世貿開展，南陽實業代理的HYUNDAI汽車以旗艦休旅車PALISADE Calligraphy吸睛，預計明年第2季導入台灣。全新的PALISADE Calligraphy以5米級大器車格與7人座旗艦定位亮相，搭載全新世代2.5T-Hybrid自由時報 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
2026台北車展｜Nissan Qashqai e-Power與Formula E聯手上陣 純電科技從通勤衝上賽道！
結合「量產電動化」與「頂級賽事科技」，Nissan不只在2026台北新車大展清楚描繪未來的發展方向，作為展出主軸的全新小改款Qashqai e-Power，象徵品牌對日常用車電動化的成熟解答，透過第三代e-Power動力系統，讓駕駛無須改變用車習慣，即可體驗近似純電駕馭的感受，而現場另一焦點Formula E GEN3 EVO，則是將電動車研發成果推向極限的最佳範例，展現在全球最高等級電動賽事中的技術實力。透過這兩款性格迥異、卻同源於電能科技的車款，Nissan除了展示產品陣容，更向車迷傳達電動化戰略的核心，將科技真正轉化為駕馭樂趣與實用價值。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 9 小時前 ・ 5
2026台北車展／Lexus未來電動藍圖 LF-ZC概念車現身
在2026台北新車暨新能源車大展上，Lexus端出極具象徵意義的LF-ZC電動概念車，車名取自「Lexus Future Zero-emission Catalyst」，直白點出品牌邁向零污染未來的核心任務。這不只是一輛概念車，更像是Lexus對下一個世代電動化的方向宣言。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話