▲元長台一九線清晨A一事故，虎尾分局籲目擊者提供線索。（記者劉春生攝）

虎尾分局報告：

一、元長鄉台一九線一四零五五二號燈桿旁於一一四年十二月三十日五時四十三分發生一件普重機車及腳踏車與疑似肇事逃逸車輛碰撞之A一交通事故案。

二、虎尾分局由交通小隊小隊長周國富於三十日十三時四十五分於駐地新聞採訪區受訪，新聞採訪內容如下：

(一)此件交通事故普重機車及腳踏車駕駛人經救護人員到現場時，確認已明顯死亡；該案是否與其他不明車輛發生事故導致死傷，虎尾分局持續調閱監視器及路過車輛行車記錄器影像釐清中，虎尾分局呼籲如有該案目擊民眾或案發當時路過車輛之駕駛人請與警方聯繫。

(二)虎尾分局提醒用路人，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人於死或重傷而逃逸者，除吊銷駕照外，依刑法一百八十五-四條規定，可處一年以上七年以下有期徒刑，請民眾駕駛各類車應遵守交通安全規則並注意號誌、標誌、標線指示行駛，以策安全。