元長愛樂狂響館揭牌 保存元長樂團珍貴文史推動藝文向下扎根

▲元長愛樂狂響館揭牌，保存元長樂團珍貴文史，推動藝文向下扎根。(記者劉春生攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】為保存地方珍貴藝文資產，雲林縣府斥資250萬元建置元長愛樂狂響館完成，(19)日上午由縣長張麗善、教育處長邱孝文、議員林文彬、蔡明水、黃美瑤、元長鄉長李明明、鄉代會主席李宗懋、元長國中校長文須琢、元長樂團第一屆理事長李世明、元長鄉農會總幹事李佩怡等共同揭牌啟用，張縣長表示，期待此館能成為啟發全縣學子對於文化熱忱的起點，推動藝文向下扎根。

揭牌活動一開始，由元長樂團與元長國中南管社團分別帶來了精彩的表演，悠揚的樂聲交織，正象徵著元長藝文的傳承。

縣長張麗善表示，1948年元長樂團成立，後於1967年由李世明理事長重組至今，元長樂團一直在推動與傳承著；非常感謝林文彬議員從中穿針引線，挖掘地方文化藝術，推動「元長愛樂狂響館」的建置，讓深具文化底蘊的元長樂團文史資料能完整的呈現給大眾。

張縣長指出，元長愛樂狂響館展示的資料是耆老們爬梳整理的成果，除了靜態紙本，更有元長樂團文化歷史的影音介紹，這些紀錄可以讓孩子從中了解地方文化，也提供與樂器互動的功能，進一步激發學習管樂的興趣，更活化校園空間，作為元長國中南管社團的團練基地；在文校長的推動下，元長國中的南管樂團確實表現優異，榮獲全國第一名，不僅是元長國中管樂人才培育，更可透過扎根計畫讓全縣的孩子都有機會加入，讓孩子發揮自己的興趣與潛力。愛音樂的孩子絕對不會變壞，這一定也是一個非常好的寓教於「樂」場域。

教育處長邱孝文表示，元長愛樂狂響館的成立，為地方守護在地音樂與民俗文化樹立了典範，並厚實了雲林的傳統音樂教育，縣府將持續推動藝文深耕及扎根計畫，讓雲林的美麗樂章能在每個鄉鎮、每一代人的心中持續鳴響。

元長國中校長文須琢說明，館內典藏「元長樂團」與長北村「大漢閣南管」珍貴文史資料，是由地方文史工作者蔡鴻儒主任長年深耕地方文化，並協助整理提供大量第一手史料，館方也邀請元長樂團第一屆理事長李世明先生，以及資深團員李交先生、李錫珍先生，針對樂團的創立背景及歷史重大事件進行深度訪談；大漢閣南管的文史部分，由地方耆老蘇俊隆先生、許澤猛老師、黃崇榮老師及曾淑玲老師，共同展開詳實的紀錄，這些珍貴的訪談資料以文字及影像的方式保存，不僅成功保存了南管的精髓，也為地方留下了深具學術與藝術價值的文化資產。

文校長表示，他109年到元長鄉服務，與當時正在推動南管復育的長北社區理事長李明俊，將南管引進校園，透過社團來推展與傳承，多年下來終看到成果，不僅得到全縣第一名，更奪下全國冠軍，感謝林文彬議員協助及縣府撥經費挹注，這座元長愛樂狂響館的建置是元長地區的大喜事，它典藏的地方音樂記憶是地方團體、文化界與教育界共同努力的結晶，為學校教育注入深厚的文化養分，學校也會持續努力推廣元長的音樂文化。