元隆縮編6吋晶圓廠規模 擬資遣180人

（中央社記者張建中台北27日電）晶圓代工廠元隆今天宣布，因應營運轉型為委外代工模式，決定縮編現有6吋晶圓廠規模，並依法協助轉型後產生的多餘人力辦理退休或予以資遣，估計資遣人數約180人，明年1月26日生效。

元隆公告指出，近2年來晶圓供給態勢巨變，中國低價8吋晶圓產能大量開出，6吋晶圓廠不具競爭力，決定縮編現有6吋晶圓廠規模，轉型為委外代工的營運模式，相關部門有人數減少的必要。

元隆表示，部分員工配合營運轉型規劃繼續留任，其餘人員將依據勞動基準法等相關法令規定，辦理員工終止勞動契約，並依就業服務法通報主管機關， 辦理大量解僱員工。

元隆今天向主管機關通報，資遣人數約180人，預計2026年1月26日資遣生效。（編輯：潘羿菁）1141127