元首決定法律叫「帝制」 國民黨：「清德宗」想君主立憲？

總統賴清德支持卓榮泰不副署《財劃法》 決定，引法在野黨抨擊。 資料照片：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院日前宣布不副署立法院通過的《財政劃分收支法》修正案，總統賴清德也發聲力挺，並共同痛斥在野的藍白兩黨。國民黨今（18日）則召開「清德宗變法–君主立憲」記者會諷刺，三讀通過且覆議失敗的法案，行政院長沒有不副署的空間、總統也沒有不公布的空間，否則就如同清朝光緒皇帝頒布《欽定憲法大綱》的「君上大權」，難道「清德宗」的賴清德想要君主立憲嗎？

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇表示，對於最近情況感到非常的不解，行政院不副署是不應該發生，也不可以發生，根據《憲法增修條文》第三條「覆議時，如經全體立法委員二分之一決議維持原案，行政院長應即接受該決議」，規定得非常的清楚。應接受決議等於是總統要公布該法律、行政院長就要副署。《財劃法修正案》的覆議被否決，行政院長應該接受這項決議，已經沒有空間，應該要執行這項通過的法律案。

廣告 廣告

劉嘉薇表示，總統府秘書長潘孟安曾說過「沒有不副署的空間」，過去民進黨曾考慮不副署，但是沒有做，因為民進黨知道是不能做的。但這次為什麼又做了？應該已經沒有任何的策略，沒有任何的步數可以操作了。

劉嘉薇認為，如果對於《財劃法修正案》認為有窒礙難行的部分，可以再提出來，而不是全盤地否定《財劃法》。全盤地不接受、不副署就代表完全不重視多數的民意；也凸顯了執政黨、賴總統的團隊知法玩法。

對於民進黨頻喊倒閣。律師葉慶元表示，即便倒閣成功， 換新任行政院長拒絕副署，總統還是不公布呢？現在面臨的就是賴清德與卓榮泰院唱了違法、違憲的「雙簧」，拒絕依照憲法的明文規定來公布法律。

葉慶元強調，主權國家最基本的就是法律規範必須由多數民意、人民選出的代表來制定，這才叫民主國家。如果國家元首可以自己決定什麼法律公布，什麼法律不公布，這不叫民主國家，這叫「帝制」。

葉慶元表示，以清朝光緒皇帝頒布《欽定憲法大綱》的「君上大權」為例，「君上神聖尊嚴，不可侵犯」，凡法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒佈者，不能見諸施行。這不就是現在賴清德想的事嗎？「你們立法院通過的法律，我沒有核准是不准實行的！」

葉慶元呼籲，依據《憲法增修條文》第三條規定，既然覆議失敗應即接受，請卓榮泰乖乖副署，也請賴總統不管行政院長副不副署，應依《憲法》第72條的規定，依法公布法律，否則應該要受到相關法律的制裁。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美宣布對台軍售逾3,500億元 總統府：落實對台安全承諾

賴清德創新詞「在野獨裁」 鄭麗文諷回：男人是不會生小孩的