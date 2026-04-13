元首訪非 扁馬與蔡賴不同調

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賴清德總統即將出訪史瓦帝尼王國，外交部次長吳志中說明採直飛、不過境第三地。前總統陳水扁、馬英九任內訪問非洲友邦時，過境其他國家被視為外交突破，但前總統蔡英文2度訪問史瓦帝尼都是直飛。學者直言，元首過境第三國牽涉主權與外交禮遇，近年大陸國際勢力增強，現階段民進黨政府要安排總統出訪過境、轉機恐難有突破。

民國91年，陳水扁從中美洲多明尼加轉去非洲，降落阿拉伯聯合大公國首都阿布達比；民國101年，馬英九赴非洲「仁誼之旅」，原本公布過境地點是中東杜拜，最後改至印度孟買機場，均被視為外交突破。但蔡英文107年、112年出訪史瓦帝尼都從台灣直飛前往，未過境第三地。

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軍事外交學者陳奕帆認為，元首過境外交可測試轉機國與我國的友好程度，當年陳水扁在阿布達比、馬英九在孟買轉機皆為突破，但近年中國大陸跟阿拉伯聯合大公國、印度關係頗佳，前者因伊朗戰事、後者因美國關稅皆加強與大陸交往，民進黨政府恐難突破。

陳奕帆直言，賴政府若無法應對大陸在國際社會擴大勢力的影響，外交工作恐怕只會愈走愈窄。此外，史瓦帝尼長期受南非影響，本來出訪史國或有機會在南非降落過境或藉慰問僑胞之名舉行僑宴，但南非政府將我代表處趕出首都，我外交部以晶片供應威脅未果，看來連進南非的機會都不大。

彰師大公共事務與公民教育系副教授李其澤則認為，總統出訪時過境第三地的外交意義，不只是飛機降在哪裡，而是第三地願不願意讓台灣元首出現？其願意承受多少北京壓力？台灣又想藉此傳遞什麼政治訊號？賴總統選擇不過境、不中轉、不飛越中東，顯示此次任務重點不在製造象徵性話題，而在確保出訪安全、穩固非洲唯一邦交國。