兄佔土地蓋神壇「沒繳租金」！弟怒告討錢 法院判「拆屋還地」賠53萬

記者羅欣怡／新竹報導

新竹一對兄弟為了土地告上法院。（示意圖／翻攝自Pixabay）

兄弟為了土地撕破臉！新竹一名蘇姓男子不滿哥哥多年來占用土地，搭建鐵皮屋供奉神壇，甚至鋪設水泥地當作私人使用空間，認為已嚴重侵害自身所有權，一狀告上法院，請求拆屋還地並追討租金。新竹地方法院審理後，認定哥哥確實無合法權源占用土地，判決須拆除地上物、返還土地，並賠償占用期間不當得利共53萬餘元，另須按月支付占用補償金。

判決指出，蘇男主張其名下單獨持有新竹縣竹北市一筆土地，另與哥哥共同持有另一筆土地各二分之一，但哥哥未經同意，擅自在2筆土地上搭建鐵皮鋼架、鋼架屋，並鋪設水泥地，長期作為供奉神壇及使用空間，占用總面積超過160平方公尺，導致其無法自由使用或處分土地，已明顯妨害所有權行使。

對此，蘇男哥哥則出庭辯稱，相關土地是他與父親共同出資購買，早年僅是「借名登記」在已故姊姊名下，後續繼承登記出現錯誤，才導致目前登記狀況與實際出資情形不符。此外，他也主張父親生前曾口頭同意，讓他在土地上搭建鐵皮屋供奉神壇，使用期限長達20年，並非惡意或無權占用，更不構成不當得利。

不過，法官審酌後並未採信相關說法。法院比對土地異動及買賣、繼承登記資料後認定，2筆土地的登記過程，與哥哥所稱的借名登記情形明顯不符，且其亦無法提出實際出資的金流證明。至於所稱父親同意使用土地，提出的同意書未經原所有權人簽名，相關證人亦無法證實曾有口頭允許，證據力明顯不足。

法院因此認定，蘇男哥哥確屬無權占用土地，蘇男得依法請求拆屋還地。判決命哥哥須拆除占用土地上的鐵皮鋼架、鐵皮屋及相關地上物，並返還土地予蘇男。

此外，法院也判哥哥須賠償蘇男自2023年9月12日至2025年10月15日期間，相當於租金的不當得利共53萬1130元，並自2025年10月16日起，在返還土地前，每月還需再支付2萬1236元作為占用補償金，全案仍可上訴。

