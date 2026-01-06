兄妹唱跳組合Ivan ＆ Anita初登場 緊張到胃痙攣下台後手抖

Ivan ＆ Anita 推出首支單曲〈Gotcha!〉。（滾石唱片提供）

兄妹唱跳雙人組合 Ivan ＆ Anita，正式以單曲〈Gotcha!〉出道，兩人於跨年夜首度登上宜蘭跨年晚會舞台，迎來人生第一次正式拿麥克風的公開演出，也同步首唱新歌〈Gotcha!〉。事實上，早在跨年前一個月得知演出消息時，兄妹倆便陷入「興奮又不知所措」的狀態，坦言從未一起合力準備過如此規模的大舞台，只要一回到家、只要有共同時間，兩人便不斷反覆練習、請教老師意見，「只希望能把第一次的重要舞台做到最好。」

雖然台上表現從容，Ivan 卻透露上台前緊張到肚子痛，「不過真的很興奮，也很感謝這個機會。」Anita 則自曝在演出前幾週幾乎睡不著，甚至因為過度緊張而胃痙攣，下台後仍手抖到說不出話。

兩人分享，正式上台前一度焦慮到快要忘記歌詞，沒想到演出前5分鐘主持人回到後台與他們自然聊天，Ivan說：「雖然聊的不久，但那一段對話讓我們放鬆非常非常多」。當聽到主持人介紹時台下傳來比預期更熱烈的歡呼聲，加上演出過程中觀眾即時的回饋，都讓第一次站上大型舞台的 Ivan ＆ Anita 又驚又喜，也更加肯定這段努力沒有白費。

Ivan ＆ Anita 推出首支單曲〈Gotcha!〉。（滾石唱片提供）

談到推出出道作品的心情，Ivan ＆ Anita 形容既興奮又格外珍惜。〈Gotcha!〉由冰球樂團主唱王昭權操刀製作，也是兄妹首次參與填詞創作，從毫無經驗到逐字琢磨，過程中既緊張也充滿學習；自小累積的舞蹈默契成為他們站上舞台的底氣，音樂啟蒙則來自林俊傑與蔡依林，也讓兩人一步步朝成為全方位唱跳歌手的夢想前進。

兩人期盼未來能以唱跳為核心，嘗試動靜皆宜的作品；哥哥希望創作能陪伴低潮時刻的流行抒情歌，妹妹則期待跨足戲劇領域、拓展更多可能。除了出道單曲外，兩人也透露將於今年 2 月與 3 月的重要節日推出兩首風格截然不同的新作，持續為屬於他們的青春篇章寫下更多驚喜。

