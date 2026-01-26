兄妹涉聯手討債 妹約見面兄拿刀槍逼還錢
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
1對侯姓兄妹，疑因毒品交易糾紛，涉嫌聯手討債。台北市大安警分局表示，去年底轄內1家燒肉店前，傳出一起因債務糾紛引發的恐嚇案件。轄區敦化南路派出所獲報後，成立專案小組積極偵辦，迅速掌握侯姓兄妹與另1名韓姓共犯的身分，今年1月間循線兵分多路，於雙北地區同步執行查緝行動，除當場查扣刀械2把及空氣槍1把等物，並將3名犯嫌全數拘提到案。全案訊後依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及刑法恐嚇取財等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。
警方表示，侯姓男子疑與在1家燒肉店工作的王姓男子，有毒品糾紛。去年底他先透過自己親妹，約了王男在燒肉店前見面，他再夥同另1名友人在旁埋伏守候。等王男現身，分別拿著空氣槍及彈簧刀等，抓住王男索討50萬元，雙方在拉扯過程，殺價協議10萬元解決，王男則跟店老闆先籌借5萬元，侯姓兄妹與友人，拿了錢後離開現場。
大安警分局表示，王姓男子去年12月5日下午5時許，報案指稱因個人債務糾紛，在轄內敦化南路1段1家餐廳門口，被人限制行動。員警受理後，隨即調閱相關監視器畫面，發現犯嫌以空氣槍、刀械等威嚇取財，而且為多人共同犯案。深入追查後發現，涉案犯嫌為侯姓兄妹及1名韓姓男子等。今年1月2日清晨，兵分多路於雙北地區，同步執行查緝行動，當場查扣刀械及空氣槍等，也將3名犯嫌全數拘提到案。
大安警分局呼籲，民眾如遭遇恐嚇、暴力等不法情事，應即時向警方報案，警方將持續強化治安維護作為，確保市民生命與財產安全。
照片來源：台北市警方提供
