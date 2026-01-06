兄弟倆涉替太子集團洗錢！北市雪茄館負責人160萬元交保 哥哥羈押禁見

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

檢方持續擴大偵辦太子集團跨國洗錢案，北檢日前拘提台北市信義區知名雪茄館「Cigar Vie」負責人陳韋翔及哥哥陳韋志到案說明。昨（5）日訊後諭知陳韋翔160萬元交保、陳韋志遭聲押，今（6）法院裁准羈押禁見。

台北市信義區知名雪茄館「Cigar Vie」負責人陳韋翔及哥哥陳韋志涉嫌替太子集團洗錢。（圖／翻攝Cigar Vie臉書）

檢方指出，專案小組追查太子集團金流時發現，該集團除在台多處洗錢據點外，也疑似透過在地業者協助處理資金流向，而位於信義區的「Cigar Vie雪茄館」被列為重要調查據點之一，負責經營的陳姓兄弟檔疑似替太子集團所屬的多處水房洗錢，金流經地下匯兌後又洗出，如有太子集團成員或旗下相關公司需要新台幣時，陳男2人也會協助換取，並在雪茄店內面交。

檢警4日兵分5路搜索Cigar Vie及相關處所，將陳韋翔、陳韋志等人拘提到案，針對其是否協助太子集團將海外不法所得入台變現，以及實際經手金額與角色分工進行釐清。全案目前朝洗錢防制法、賭博及《組織犯罪防制條例》等方向偵辦，不排除後續再有強制處分。

