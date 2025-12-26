兄弟們站出來！臉書號召傳承鄭捷精神 新北男遭逮3萬交保

記者楊忠翰／台北報導

新北郭男在臉書社團帳貼恐嚇言論遭逮。（圖／翻攝畫面）

台北市1名27歲男子張文，19日在台北車站及誠品南西店發起攻擊行動，最後自己也墜樓身亡，釀成4死11傷的慘劇；日前有網友在臉書貼文，內容提及「期許未來還會有路上隨機砍人，兄弟們站出來，鄭捷精神需要你們來傳承」等字句，警方歷經連日追查，24日前往新北市新莊區逮捕郭姓男子，全案訊後依妨害秩序罪嫌移送法辦，法官裁定3萬元交保。

台北市刑大表示，20日上午時分，警方接獲民眾報案，指出有人在臉書社團發布恐嚇貼文，內容提及「期許未來還會有路上隨機砍人，兄弟們站出來，鄭捷精神需要你們來傳承」，網友還上傳鄭捷被逮捕的照片，引發網友撻伐聲浪。

台北市刑大認為，該則貼文涉及煽動性言詞，足以影響公共秩序及社會安定，遂與新北市土城分局組成專案小組，歷經連日分析比對資料後，鎖定33歲的郭姓男子涉有重嫌，24日前往新北市新莊區某公司逮人，並查扣犯案用手機等證物。

郭男應訊時供稱，他只是覺得好玩，一時興起才發文，為了引起他人注意，令警方聽聞後直搖頭，全案訊後將郭男依妨害秩序罪嫌移送法辦，檢察官複訊後聲押禁見，但法官裁定3萬元交保。

台北市刑大呼籲，言論自由伴隨責任，請勿在網路上散播煽動他人、製造對立或誤導的內容，共同維護健康的網路環境，任何散布恐嚇、暴力威脅或足以引發社會恐慌之言論，警方均將依法查辦，倘若民眾發現疑似不法或具危險性的網路言論，請即時向警方通報，警方將持續加強網路巡查，依法嚴正查處不法行為。

