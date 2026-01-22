兄弟同為消防員！基隆勇消3入火場「面罩讓給受困者」殉職 曾救普悠瑪、太魯閣

基隆小隊長詹能傑殉職。翻攝基隆消防局臉書

基隆市安樂區樂利三街的大型社區「台北生活家」昨晚發生嚴重火警，一棟6層樓民宅的2樓起火燃燒，火勢猛烈且持續悶燒至今日凌晨才撲滅。在這場惡火中，現年41歲的基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，為了搜救受困民眾，不顧自身安危第三度衝入火場。他在發現受困的22歲余姓女子後，毅然將自己的呼吸面罩脫下供對方使用，導致自己吸入過量濃煙昏厥。經緊急送往基隆長庚醫院搶救，詹能傑仍因傷勢過重宣告不治，英勇殉職；而獲贈面罩的余女最終亦不幸身亡。

消防署長蕭煥章接獲噩耗後，今早立即趕赴醫院慰問家屬，對這位資深消防員的犧牲表達深切哀悼。

基隆市消防局臉書專頁隨即將大頭貼換成黑白圖片，發文寫道：「慟！小隊長，任務已經結束！一路好走…我們會記得…祢為了救人而犧牲了自己！」字裡行間充滿對痛失英才的不捨。貼文底下湧入大批網友留言致敬，許多曾與他共事或受過幫助的民眾紛紛感嘆：「傑哥，我們會永遠記得你還有那些英勇的故事」、「任務結束，一路好走」，場面哀戚。

殉職的詹能傑是警專23期畢業，投身消防界已逾16年，被同仁形容為「雷厲風行、率直鐵漢」。他生前救災經驗豐富，幾乎無役不與，從2010年的國道3號走山意外、復興航空空難，到普悠瑪翻覆、太魯閣號408車次事故，以及花蓮雲門翠堤大樓震災，都能看見他在瓦礫堆與災難現場穿梭救人的身影。

除了實戰經驗，他更不斷精進專業，考取包括救助隊、EMT2（中級救護技術員）、各式潛水證照、化災搶救及車禍救援等多項專業資格，並曾榮獲2019年消防署消防績優救護人員殊榮，將畢生所學全數奉獻給市民。

此外，詹家可謂「消防世家」，詹能傑的弟弟詹庭豪目前也任職於百福消防分隊。基隆市消防局曾在2022年以「滿門豪傑」為題，盛讚這對兄弟檔表現優異，當時詹能傑還留下了「現在的成就，是過去的努力」這句座右銘自勉。

卸下消防裝備的詹能傑，私底下是一位熱愛重機的騎士，休假時常透過馳騁山道來排解高壓工作的壓力，而他最珍視的時光，莫過於回家擁抱妻小，享受平凡而幸福的天倫之樂。豈料一場無情惡火，讓救災英雄人生戛然而止，昔日兄弟檔並肩作戰的畫面如今已成追憶，留給親友無限傷痛。

