兄弟啦啦隊熱力應援葳格 尾牙運動會美食名店齊開張

中信兄弟啦啦隊四位女神合體應援葳格。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

台中市葳格國際學校2月1日舉行「燃動未來—葳格金牌日」尾牙運動會，取代傳統的辦桌式尾牙宴，別出心裁地結合「運動競技」與「高規格美食市集」，並豪擲百萬摸彩獎金，主打「人人有獎」，開放上千名教職員攜家帶眷齊聚校園，展現強大的凝聚力。

活動由中信兄弟啦啦隊Passion Sisters熱舞開場，陣容包括韓籍成員JJUBI（朴善珠）、金渡兒，前日本女團TPE48成員冼迪琦（小迪），以及世界選美皇后曼容。四位女神合體，瞬間點燃全場熱情，現場宛如大型粉絲見面會，合影人潮絡繹不絕，氣氛熱烈。

廣告 廣告

隨著聖火點燃，賽事正式展開。校方安排校際大隊接力、拔河與趣味競賽，還規劃了親子活動，讓教職員子女也能樂在其中。平日在講台上的老師們換上運動服，拼勁絲毫不輸給學生。葳格董事會成員，以及從幼兒園到高中6個校區的校園長亦全數投入比賽，與同仁並肩揮汗。葳格執行董事吳菀庭表示，身心健康的師長，是孩子最直接的榜樣。透過這場尾牙運動會，老師們親身實踐團隊合作與運動家的精神，希望這樣的「身教」能帶給學子正向的影響力，激勵他們在未來具備勇於挑戰自我的韌性。

台中市葳格國際學校2月1日舉辦尾牙運動會。（記者楊文琳攝）

本次活動的最大驚喜莫過於規格驚人的夢幻美食市集，網羅海底撈火鍋、屋馬燒肉、鵝房宮、UG飲料、吳寶春麥方店與Feeling18巧克力工房等超過20家強勢品牌進駐。這些鮮少現身戶外市集的餐飲名店之所以能「破例」雲集，歸功於葳格家長的鼎力支持，可見家長對學校的高度認同，以及親師之間緊密的夥伴關係。