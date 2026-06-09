兄弟姊妹特留分將刪除！律師提點「 不等於沒繼承權 」：單身少做1步驟手足一樣分

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法務部近日預告《民法繼承編》部分條文修正草案，最受矚目的變革即是「刪除兄弟姊妹特留分」，以符合現代家庭生活型態並尊重立遺囑人的自主意願。此外，為兼顧實質公平，草案增訂「特別貢獻」制度，對於照護高齡長輩、或對家業出錢出力的繼承人，未來可能繼承較多遺產。

刪除手足「特留分」不等於刪除「繼承權」

雖然草案擬刪除手足特留分，但不代表手足喪失繼承權，兄弟姊妹依舊是法定第三順位繼承人。因此，單身或頂客族若想自由分配遺產，關鍵仍在於「是否留下清楚的遺囑」。

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草案擬新增「繼承人特別貢獻制度」

此次修法推動台灣繼承體制邁向「尊重自主」與「考量實質付出」。然而，權益是留給有準備的人，不論是想自主規劃遺產，或者長期辛苦照護長輩而希望在分配時獲得補償，都不能只是被動等待。

兩岸律師楊軒廷呼籲：主動規劃才能保障未來

單身與頂客族仍應主動立下清晰、具法律效力的遺囑，才能真正落實個人意志。另外提醒有意主張「特別貢獻」的繼承人，平日務必留存匯款紀錄、醫療帳單及長輩照護對話，以證實付出。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。

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