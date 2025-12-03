兄弟姊妹特留分規定 鄭銘謙：研議修法

（中央社記者劉世怡台北3日電）立委提出「刪除兄弟姊妹特留分」規定的民法修法版本。法務部長鄭銘謙今天表示，此議題以及民法繼承編檢討，已委請學者研究，報告於月底出爐，預計明年初啟動正式立法程序。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部部長、司法院副秘書長就「民法繼承編特留分制度之檢討」進行專題報告，並備質詢。

國民黨籍立法委員吳宗憲提及，11月找台灣遺囑協會等召開記者會，已提出「刪除兄弟姊妹特留分」規定的民法修法版本，民進黨立委陳培瑜則聚焦修法進度、委請學者研究大綱及原因為何。

法務部長鄭銘謙表示，為因應現代民法已有朝向財產自主的趨勢，法務部曾在民國105年提出修正草案，降低特留分比例以及「兄弟姊妹」的法定繼承人地位等，但因當時立委任期屆滿而未完成審議；近期有民團提出「刪除兄弟姊妹特留分」議題，並獲附議成案，顯示社會對此議題高度關切。

鄭銘謙表示，相關外國立法例，如韓國憲法法院宣告違憲，「兄弟姊妹特留分」規定立即失效，日本以高齡化社會之生存配偶生活照顧等觀點，修正繼承法通過並施行。

鄭銘謙說，法務部已在4月委請學者進行民法繼承編檢討修正的研究，研究成果報告預計在12月底前提出。後續法務部將召集學者專家展開研修會議，再依討論結論提出新版修法草案，預計明年初啟動正式立法程序，待預告徵詢社會意見後，送行政院審查。

法務部法律事務司長劉英秀表示，請學者研究有二個原因，第一是日本繼承法有重大變革，想深入了解變革情況，第二是因法務部105年修正草案時，各界意見很多，有提到特留分制度檢討，所以這二項均納入委託研究範圍。

司法院書面報告表示，現行民法關於保障法定繼承人特留分的規定，定於民國19年，迄今社會環境、家庭觀念及結構已有顯著變遷，親屬之間情感及依附關係已有所不同，應重新審視檢討，且對民團、立委提案「刪除兄弟姊妹特留分」部分，沒有不同意見，尊重主管機關權責及立法院審查決定。

另一方面，民眾黨立委黃國昌質詢聚焦檢察官吳亞芝涉洩密案，桃園地檢署為何簽結涉官官相護，吳女另遭彈劾懲處（職務法庭）案件進度。

鄭銘謙說，吳亞芝的相關行為不妥，法務部的立場是認為吳亞芝檢察官，已經不適合當檢察官，在職務法庭上主張應免除她檢察官的職務。刑事涉及洩密罪部分，法務部是不能直接指導、干涉個案，應由桃園地檢就個案偵查認定。（編輯：張銘坤）1141203