「兄弟姊妹遺產特留分」要再見了？法務部證實明年啟動修法 存廢立場曝光

民團日前發起「廢除兄弟姊妹特留分」公民連署，吸引7712位民眾附議支持，盼改革遺產特留分制度。而法務部今（3）日在立法院針對《民法》特留分進行專題報告，法務部指出，已於今年4月委託專家學者進行研究，12月底前成果就會出爐，將據此提出新版修法草案，預計明年初啟動正式立法程序。

立法院司法及法制委員會今日安排專題報告，法務部表示，我國現行制度以遺囑自由為原則，同時設置特留分，以保留一定遺產給近親法定繼承人，目的在維持生活保障、符合人倫與社會需求；然而隨著在少子化、高齡化與家庭互動模式改變，社會對此制度是否仍符合需求，已有明顯意見分歧。

法務部提到，本次有民間團體提案「刪除兄弟姊妹特留分」，並迅速通過附議，顯示民眾對此議題改革的高度關切，不過同時也有聲音認為，兄弟姊妹在照護責任上仍可能擔負主要角色，支持維持現有制度。

法務部指出，法界對此同樣意見不一，有學者認為保留「兄弟姊妹特留分」可減少家庭糾紛；也有人主張應回歸遺囑完全自由，甚至質疑特留分制度是否仍具存在的必要性。國際立法趨勢亦為參考，例如韓國憲法法院於2024年宣告「兄弟姊妹特留分」違憲；日本則是因應高齡化社會，2018年增設生存配偶居住權、特別貢獻制度等，更貼近現代社會。

法務部表示，2016年時就曾提出降低特留分比例等修法草案，但當時因部分立委及婦女團體憂心女性繼承保障受影響而受阻，最終因屆期不連續而未完成審議。

法務部強調，如今面對連署與民意變化，已於今年4月委託專家學者，重新檢討繼承編全章，將於今年12月底前提交，內容包括遺囑自由的調整、遺產分割制度、特留分比例與適用範圍等。後續將整合研究成果，展開研修會議，並依此提出新版修法草案。

法務部指出，預計明年初啟動正式立法程序，待預告徵詢社會意見後，送行政院審查。目前社會對特留分制度仍有歧異，意見包括降低比例、刪除兄弟姊妹特留分、全面廢除或維持現狀，各方主張差距大且衝突，未來修法將在遺囑自主、家庭倫理、弱勢保障與社會需求之間取得平衡，作為調整方向。

