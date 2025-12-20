兄弟姊妹「扶養義務」與廢除特留分一併檢討？ 問卷調查聽大家怎麼說

台灣遺囑協會理事長劉韋德律師表示，扶養義務的本質，是一種對於弱勢親屬間有條件的補位機制，而且可以降低或是豁免，這和特留分保護是截然不同的。（圖／劉韋德律師提供）

在當前社會對於「廢除兄弟姊妹特留分」的修法倡議中，常有人提到依據民法第1114條「兄弟姊妹相互間互負扶養之義務」的規定，認為兄弟姊妹「扶養義務」與「特留分」之間具有一定的關聯性，所以 應予保留或一併檢討的依據。

有人說無子女的兄弟姊妹因為無子女，所以他們有子女的兄弟姊妹就很容易必須負起無子女的兄弟姊妹之扶養義務；但反之，有子女的兄弟姊妹因為有子女扶養，所以通常不會需要無子女的兄弟姊妹扶養，因此認為這樣也是對於有子女兄弟姊妹的不公平，因此若是要廢除「兄弟姊妹特留分」，就必須一併廢除兄弟姊妹互負扶養義務的規定。

以上說法不能說錯，但有些地方可能需要再釐清，我們首先來看民法1115條與1116-1條規定的扶養義務人之順序：

從以上可知，兄弟姊妹的扶養義務順位是在第四順位，當無兄弟姊妹的人有配偶、直系血親尊親屬、家長等親屬時，有子女的兄弟姊妹是沒有扶養義務的。

因此，對於頂客族且配偶尚未過世的夫妻來說，他們的兄弟姊妹對他們並沒有扶養義務，但卻對他們的遺產有繼承權並且受到特留分保護。

另外一個重點是，兄弟姊妹間的扶養義務並非毫無限制。

在法律上，一個人要請求其他人扶養，是須受嚴格的法律限制。

根據民法第1117條規定，受扶養權利者，除了直系血親尊親屬(例如父母)之外，其餘的人都必須「不能維持生活而無謀生能力者」，才有權利要求別人扶養。

換句話說，如果自己有資產可以維持生活，或是雖無資產，但是仍有謀生能力，就不能要求別人扶養。

此外，負扶養義務者，也並非須無限度承擔扶養義務，假設自己因為負擔扶養義務後，將導致自己無法維持生活，法律上也可以主張免除扶養義務(民法1118)。而且扶養之程度，也只需要按照受扶養權利者之需要，與負扶養義務者之經濟能力及身分定之。

也就是說，受扶養人只能在維持生活的最低範圍內要求兄弟姊妹扶養，如果被要求扶養的兄弟姊妹自己的經濟能力也不太好，還可以要求減少扶養金額，甚至是全部免除。

所以扶養義務的本質，是一種對於弱勢親屬間有條件的補位機制，而且可以降低或是豁免，這和特留分保護是截然不同的。因為特留分是不論兄弟姊妹是否富裕、是否謀生有術、是否曾對被繼承人有任何貢獻，甚至彼此感情是否交惡，都一律強制可以分配對方的財產，兩者在本質上有顯著差異。

在這次廢除兄弟姊妹間的檢討浪潮中，是否要同步修法廢除兄弟姊妹的扶養義務，都是可以檢討的，作者本身是持開放贊成態度，畢竟兄弟姐妹間實際有扶養之案例在社會上較為少見，實際影響並不大，我們反而更樂見政府應當針對那些「不能維持生活而無謀生能力者」，建立更直接、更具體的社會福利予以保護，而非用一項與現代社會脫節的過時法規，造成有子女的兄弟姊妹的法律上義務。

