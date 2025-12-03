兄弟姊妹、祖父母特留分 恐取消

國民黨立委與台灣遺囑協會11月初舉行記者會，建議刪除兄弟姊妹特留分。（本報資料照片）

隨著家庭互動模式改變，是否應保留遺產對兄弟姊妹特留分的保障，引發討論。立法院司法及法制委員會3日針對「民法繼承編特留分制度」專題報告，法務部說明，明年初將啟動修法程序聽取各界意見。朝野立委多建議取消手足特留分，真正尊重被繼承人的意願；綠委進一步提出，對祖父母的特留分也要一併檢視，以免制度不一致。

國民黨立委吳宗憲昨以他過去擔任檢察官碰到的案子為例，當年一對夫妻未生育，先生臥病期間都由妻子辛苦照顧，結果丈夫過世後留下遺產，素未謀面的同父異母弟弟竟冒出來主張爭取手足特留分，最後這名妻子只好出售房產，落得無家可歸的下場。

吳宗憲強調，刪除手足特留分才能真正尊重被繼承人的意思，將財產留給真正投入照護的親人，也避免家庭因為繼承爭議訴諸訴訟。

法務部指出，法律制度設計以「遺囑自由」為原則，同時保留一定遺產給近親，以兼顧生活安全與人倫。但在少子化、高齡化與家庭互動模式改變後，制度是否仍合宜已出現分歧，近期民間連署主張刪除兄弟姊妹特留分並迅速通過附議，顯示改革聲量不低；也有人認為兄弟姊妹在照護責任上可能仍占重要角色，因此支持維持現行規範。

法務部說，不僅引發民眾討論，法界對此意見也不同，有專家認為保留兄弟姊妹特留分有助減少家庭爭議，也有主張回到遺囑完全自由，甚至質疑制度本身是否仍具必要性；被提出討論的特留分制度意見歧異，包括降低比例、刪除兄弟姊妹特留分、全面廢除制度或維持現狀，各方主張差距大，後續修法將在遺囑自主、家庭倫理、弱勢保障與社會需求之間尋求平衡。

法務部表示，4月委託專家重新檢討民法繼承編全章，研究成果預計12月出爐，內容含括遺囑自由調整、遺產分割、特留分比例與適用範圍等，後續將整合研究資料，召集學者進行研修討論，再據以提出新版草案，明年初啟動正式立法程序，並在預告後送交政院審查。

民進黨立委陳培瑜提醒，僅刪除手足特留分仍可能引發其他法條上的不一致，尤其祖父母的特留分也要同步檢視，否則恐留下漏洞；修法不應只改動單一親屬層級，法務部應對繼承編進行更完整的盤點，提出更周延版本。

【新聞辭典】遺產特留分

「特留分」、「應繼分」是《民法》規定的繼承遺產分配比例。簡單說，應繼分是遺產法定應有比例，特留分則是保障繼承人基本權益而保留的最低遺產比例。

《民法》第1223條對特留分規定為：1.直系血親卑親屬之特留分，為其應繼分1/2；2.父母之特留分，為其應繼分1/2；3.配偶之特留分，為其應繼分1/2；4.兄弟姊妹之特留分，為其應繼分1/3；5.祖父母之特留分，為其應繼分1/3。特留分是由應繼分中計算出來，當繼承人認為遺囑的分配方式造成所分得的遺產，少於其特留分時，可主張「特留分扣減權」，從侵害其特留分的部分中請求補足。（陳志賢）