兄弟情太感人！都敬秀MMA空檔直衝新羅酒店 趕上金宇彬婚禮5分鐘快閃

D.O.都敬秀下午先亮相MMA紅毯，稍早被捕捉到搭車趕往新羅酒店參與婚禮。翻攝Osen、翻攝YT@thefact2002

愛情長跑10年的金宇彬、申敏兒今（20日）晚在首爾新羅酒店完婚，今晚婚禮現場眾星雲集，就連在首爾高尺天空巨蛋參與2025 Melon Music Awards（MMA，甜瓜音樂獎）的D.O.都敬秀都特別趕場，趁著典禮空檔參與好哥兒們金宇彬的人生大事！

金宇彬（左）與申敏兒在雪地中浪漫拍婚紗。翻攝IG@ament_official

今晚韓國演藝圈活動滿檔，除了歌壇有MMA頒獎典禮，電視圈也有「2025 KBS演藝大賞」登場，而金宇彬、申敏兒的世紀婚禮，也選在今晚於首爾新羅酒店登場。

麻吉婚禮不能缺席！都敬秀趁典禮空檔趕場

都敬秀趕上金宇彬的婚禮。翻攝YT@thefact2002

外界原以為都敬秀今晚無法參與，沒想到稍早被捕捉到他趁著頒獎典禮空檔，抽空趕赴新羅酒店參加婚禮。MMA典禮從台灣時間下午4點開始，預計壓軸的EXO應該沒那麼早登場，而金宇彬的婚宴則在晚間6點開席，都敬秀穿著羽絨外套風塵僕僕地趕來，一下車立刻讓現場粉絲嗨翻天，高喊他的名字。

據韓國媒體報導，都敬秀僅在婚禮現場待了5到10分鐘就離開，因為兩個場地往返車程約兩小時，繼續回歸EXO成員身分，回到高尺天空巨蛋繼續參與頒獎典禮。

婚禮星光超閃！孔曉振、嚴正化都來了

孔曉振來喝喜酒。翻攝YT@thefact2002

翻攝歌后嚴正化也來了。YT@thefact2002

今晚被捕捉到參與婚宴的賓客，還有孔曉振、嚴正化、都敬秀、柳海鎮、金泰梨等演員，星光熠熠。而金宇彬、申敏兒選定的新羅酒店，因為保安森嚴、場佈華麗，深受韓流藝人喜愛，飯店中的「Dynasty Hall」更是韓國頂級婚宴場地之一。

新羅酒店豪奢場佈費用上看2億元

包括全智賢與富商老公崔俊赫、張東健與高素榮夫妻、SE7EN與李多海夫妻，以及「滑冰女王」金妍兒、「體操精靈」孫延在、韓國影后金玉彬，都選在這裡舉辦婚禮。

新羅酒店的婚宴以高級場佈聞名，華麗璀璨的水晶燈更是亮點之一。翻攝IG@the.shilla.wedding

先前韓媒在報導金妍兒婚禮時，曾推估在新羅酒店舉辦婚禮的整體費用。當時的婚禮規劃師透露，「天花板的水晶吊燈都需要額外加價，當天甚至得在吊燈上加入大量鮮花布置。」而婚禮費用除了基本的場地租借費，還將依照婚禮花藝、布幔等場佈規劃，以及餐食、酒水等多項選配內容而有所不同，整體價格多落在1億（約新台幣235萬元）至2億韓元（約新台幣470萬元）之間。



