兄弟情崩了？張軒睿打招呼遭已讀不回 章廣辰婚禮反應超詭

（娛樂中心／綜合報導）邱澤、許瑋甯上週五在台北文華東方酒店舉辦婚禮，眾星雲集，許多花絮陸續曝光。除了柯震東因醉躺地板引發話題外，根據《鏡週刊》報導，有讀者爆料指稱演員張軒睿在婚禮上主動向章廣辰示好，卻遭對方冷處理，引發外界聯想三人之間的「兄弟情」是否再生變化。

圖／演員張軒睿向章廣辰示好卻遭冷處理，引發外界聯想男星間的「兄弟情」是否再生變化。（翻攝 《我的男孩》臉書）

據了解，婚禮當天章廣辰與曾被傳出緋聞的歌手9m88刻意錯開、一前一後抵達現場。章廣辰當天因蓄長髮、留鬍造型相當亮眼，加上多次獨自進出場地，使他在賓客之間格外顯眼。事件就發生在他從洗手間走出時。

當時張軒睿與女友、同時也是柯震東的經紀人Jessica一同走來，兩人在洗手間外狹路相逢。張軒睿主動打招呼，但章廣辰未作任何回應，僅以面無表情快速通過，使空氣瞬間尷尬凝固。稍後在大廳，兩人距離再度接近時，章廣辰也被拍到快步走回會場內，刻意避免再次碰面。

圖／章廣辰、張軒睿與許光漢3人在2017年合作偶像劇《我的男孩》後交情深厚。（翻攝 《我的男孩》臉書）

外界之所以格外關注三人互動，是因為章廣辰、張軒睿與許光漢3人在2017年合作偶像劇《我的男孩》後交情深厚，過去常被視為圈內「鐵三角」。然而自2022年起，三人在社群平台的合照明顯減少，互動降低，關係逐漸被外界視為「降溫」。今年6月，張軒睿被問及是否仍與許光漢聯絡時也坦言「最近比較少，有一段時間沒聯絡了」，並以「每天看新聞就知道」回應是否關心對方服役近況。

夾在兩人之間的章廣辰曾對媒體表示三人關係「沒有問題」，但根據爆料內容指出，他在婚禮上對張軒睿的態度卻被解讀為明顯轉向，他的反應與舉動都顯得不自然，與當年三人形影不離的景象形成強烈對比。

雖然目前三人在IG上仍互相追蹤，但自2022年起幾乎不再出現三人同框照片。對於婚禮當天的互動與三人情誼是否真的生變，張軒睿、章廣辰與許光漢至今皆未對外作出說明，也未透過經紀公司回應。

