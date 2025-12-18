兄弟情挖出奇蹟！他們想幫妹妹辦婚禮 竟挖出15.34克拉「價值180萬鑽石」

薩提許卡提克沙吉德穆罕默德在帕納市展示他們挖掘出的15.34克拉寶石級鑽石。（圖／翻攝自X，@ndtvfeed）

印度中央邦帕納（Panna）兩名從小一起長大的好友薩提許卡提克（Satish Khatik）與沙吉德穆罕默德（Sajid Mohammed），近日在當地一處鑽石礦地挖掘出一顆重達15.34克拉的寶石級鑽石，估價高達500至600萬盧比（約合新台幣180至200萬元），這筆意外之財，對出身貧困的兩人而言，無疑是一場命運的轉折。

根據《NDTV》與《BBC Hindi》報導，從社群平台上的照片可見，這塊閃閃發光的天然鑽石，是兩人僅在數週前以微薄租金承租的礦區內發現的。根據官方鑽石評估員阿努帕姆辛格（Anupam Singh）表示，該顆鑽石品質極高，屬於市場上等級最優的天然寶石之一，將在即將舉行的季度拍賣中出售。

廣告 廣告

「鑽石價格會根據美元匯率與《Rapaport報告》的市場指標調整，」辛格補充說。《Rapaport報告》是國際上公認的鑽石與珠寶行情參考依據。來自帕納市蘭尼甘傑（Raniganj）的兩位青年，分別為24歲的薩提許與23歲的沙吉德，皆為家中最年幼的兒子，目前分別在肉舖與水果攤工作。他們表示，當初租地挖礦的動機之一，就是希望能改善家庭經濟、替妹妹籌辦婚事，如今終於能實現這個心願。

沙吉德說，他的父親與祖父過去也曾在同樣的土地上苦尋多年，但始終只挖出石英碎片與塵土，如今終於等到「神明的眷顧」。沙吉德的父親納菲斯（Nafees）感嘆道，「這是對多年堅持的回報」。

帕納地區擁有印度最多的鑽石蘊藏，但同時也是全國最貧困的區域之一。由於長年面臨水資源短缺與失業困境，許多居民選擇以手工方式進行鑽石挖掘，期盼能從中改變命運。挖礦工作極為艱難，兩人經常在白天工作結束後，利用晚間時間用雙手挖掘泥土、篩選碎石，逐粒檢查每顆石頭，最終在11月19日租地後數週內，成功發現這顆珍貴寶石。

帕納地區鑽石辦公室負責人拉維帕特爾（Ravi Patel）表示，兩人十分幸運，能在短時間內挖掘到如此高品質的鑽石。雖然尚未取得拍賣收入，但兩人堅稱，眼下並無計畫購地或擴展事業，「我們目前唯一的目標，就是讓妹妹們順利出嫁」。

這顆閃耀的天然鑽石重達15.34克拉，評估價值超過500萬盧比，將於近期在帕納鑽石拍賣會上亮相。（圖／翻攝自X，@ndtvfeed）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

基隆－石垣島航線票價被嫌貴！林氏璧聲援遭吐槽：2800元男女混睡通舖？

蔡依林親認證新歌遭誤聽成「勤美」 網笑：早知MV在台中拍就好

45年古董微波爐光榮退役！主人不捨告別 釣出品牌官方「求收藏至博物館」