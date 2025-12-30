兄弟拒出面辦理後事！曹西平遺體「有名無主屍」 暫存殯儀館下午相驗

記者莊淇均、林盈君／新北報導

29日深夜，藝人曹西平猝逝家中，享壽66歲。由於曹西平與其他兄弟多年未往來，平時由乾兒子吳男照顧，而警方連繫其家屬，曹西平的二哥表示「不願出面辦理後事」，其他兄弟也無回應，目前遺體暫存新北市立殯儀館，今（30日）下午1時許，曹西平遺體將進行司法相驗，因家屬不願出面，警方遂依規定，比照「有名無主屍」辦理。

藝人曹西平猝逝家中，享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）

據了解，曹西平於2002年爆發兄弟鬩牆後，又面對了雙親撒手人寰，放棄演藝工作，2005年隻身前往泰國，直到2010年在病重友人的當頭棒喝下，才決定回歸演藝圈。曹西平一生未娶，沒有子女，生前早已安排好身後事。過去曾公開表示，遺產絕對不給任何姓曹的人處理，並決定先立好遺囑，「留給平時照顧我的乾兒子（JEREMY）」。

廣告 廣告

藝人曹西平猝逝家中，享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）

警方表示，死者後事相關程序，須由家屬授權，由於目前曹西平的家屬不願出面，警方只能先將遺體載送新北市殯儀館冰存，並先依「有名無主屍」辦理。之後由刑大公告認領，25天後無人認領，便採驗DNA後，聯合祭奠、火化、收埋公墓或公立納骨塔。

藝人曹西平猝逝家中，享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）

更多三立新聞網報導

孫生涉性侵現身北院！他面對鏡頭大方「比讚」 嗆：撒謊的人都會下地獄

中和母女墜樓案！1月大女嬰傷重不治、母「意識不清」送加護病房搶救

曹西平猝逝遺體送板殯！哥哥「拒出面」料理後事 其他兄弟也無回應

曹西平出身醫生世家！兄弟鬩牆獨扛千萬債務 曾怒嗆：財產不給姓曹的

