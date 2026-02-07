兄弟檔同心受證 花蓮歲末傳心燈

花蓮靜思堂今天舉行歲末祝福，四大志業及海外一共1500多位家人齊聚，有28人受證。其中，有一對在慈濟大學任教的雙胞胎兄弟檔，牛江山、牛河山兩人同步成為慈濟生力軍，他們也發心發願職志合一，要將佛心師志視為己志。

「恭請德旭師父 德宿師父，為新受證菩薩掛手佛珠。」

戴上手珠，是一分傳承，也是菩薩道的啟程。對這一對雙胞胎兄弟檔來說，更是如此。慈濟大學藥學系教授 牛江山：「今年是慈濟60年，也是我來慈濟教育30周年，我希望給我自己做一個，有意義的事情，我希望在受證之後，能夠真正達到職志合一的這個使命。」

慈濟大學藥學系教授 牛河山：「從以前讀研究所 結婚 生子，都比哥哥還慢，但這次受證 我們可以同時一起，個人感覺到非常地欣慰，也非常地榮幸。」

花蓮靜思堂今天舉行歲末祝福，四大志業一共有28人，發願加入慈濟大家庭，要結合專業和志業，將佛心師志視為己志。「(慈善)拔苦予樂，醫療 濟世救人，教育 啟發慧命，人文 淨化人心。」

證嚴上人開示 ：「期待人人在你們的行業裡面，要相信 佛法你如果投入下去，是超越一切行業，都是跟你們的行業都很接近，你們所知道的很多生理 物理，一切都在佛法的修行裡面，所以各位 愛的力量，要用智慧來愛。」

點亮盞盞心燈，四大志業發揮良能，要在各個領域，造福人群，利益眾生。

