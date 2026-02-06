兄弟檔從中國進仿製精品開IG兜售 警逮15人送辦

（中央社記者劉建邦台北6日電）吳姓兄弟得知中國仿製精品在台灣有市場，購置仿冒精品後把IG當平台，以「8+9」當客群賺價差，每月賺約400萬元。刑事局查獲吳姓兄弟等15人及搜出大批仿冒精品，警詢後送辦。

警政署刑事警察局今天召開記者會，智慧財產權偵查大隊副大隊長林書楷說，第一隊主動偵查發現，有網路賣家利用Instagram（IG）販售仿冒MONCLER、BURBERRY、DIOR、LV等知名品牌精品。

廣告 廣告

經組專案小組偵辦發現多組IG帳號為同一集團操控，經長期蒐證得知負責人為20多歲吳姓兄弟，2人長期以新北市蘆洲區當據點，並在當地開設2家服飾公司。

警方查出，吳姓兄弟先透過中國淘寶買大量仿製精品，如皮夾、帽T、皮帶等，專挑「8+9」（網路用語指稱常混跡地方宮廟的年輕人）喜愛的款式，如印有大型商標等，用低價購入仿冒品，再拉高價格售出，賺取差價。

警方說，吳姓兄弟從2021年開始經營，後續把IG當販售商品的平台，因客群穩定，之後在新北蘆洲各開2家服飾公司，其弟僱用員工專門服務IG客群。

警方初估吳姓兄弟每月至少有新台幣400萬元營業額，且仿冒品還分等級，可依客人預算提供同等值商品，甚至可替客戶訂定獨家訂製款，實則都是中國仿冒品，警方研判購買民眾都知情。

刑事局專案小組掌握證據，去年6月持新北地方法院核發搜索票，前往吳姓兄弟在新北市蘆洲區的3處倉庫兼工作室及2處住居所搜索，逮捕吳姓兄弟共15人，起出大量仿製精品。

警方在此案共搜出仿冒精品4607件，涵蓋17個國際知名品牌，經商標權利人辨識真偽，確認全數為仿冒品，侵權市值逾2億元。警詢後依違反商標法罪嫌把吳姓兄弟等15人移送新北地檢署偵辦，仿冒品將全部銷毀。

刑事局表示，消費者勿買來路不明商品，以免權益受損，販售仿冒品會觸犯刑責，將持續加強查緝侵害智慧財產權案，展現政府保障商標權人及消費者權益決心。（編輯：李錫璋）1150206