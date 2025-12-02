兄弟爬山各自努力 傳三星半導體追求利潤最大化拒絕行動部門DRAM長期供應要求

雖然三星是一家橫跨半導體到消費品牌的大型企業，部門之間也有深度合作關係，但同時各部門之間仍需各自努力尋求獲利機會；在2025年下半年記憶體供不應求的情況下，傳出三星半導體部門為追求利潤最大化，拒絕負責智慧手機的行動體驗部門的DRAM供應超過一年的長約需求，僅願意簽署以季為單位的短約。

根據韓國Sedaily引述產業人士爆料，原本三星行動體驗部門與三星半導體都是簽署超過一年的記憶體供應長約，但隨著記憶體價格飆漲，更預期如2026年公布的NVIDIA Vera CPU等資料中心處理器，以及特定針對邊際運算的低功耗GPU加速器將加劇LPDDR記憶體需求，即便三星高層出面協調，但三星半導體只願接受以季為單位的短約報價方式。

目前12GB LPDDR5X記憶體已經從2025年初的33美金飆漲到70美金，漲幅已經超過兩倍但仍供不應求，同時預期記憶體欠缺的狀況短期內難以改善，倘若對外可報出更高的報價，也可理解以獲利為優先的前提三星半導體會拒絕簽署長約。

也由於LPDDR記憶體價格飆漲，勢必會影響到智慧手機的成本，據Sedaily稱在智慧手機成本當中，晶片通常佔20%、儲存半導體約佔15%，但隨著記憶體飆漲，記憶體總成本恐怕將漲至與晶片相近，對於手機品牌而言，恐怕難逃調高售價的命運。

