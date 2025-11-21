兄弟爭奪「土地公」不相讓 弟砸窗帶走神像遭判刑

土地公是最親民的神明，有兄弟因為供奉母親生前膜拜的土地公神像而撕破臉，弟弟被判有罪。此為土地公示意照，與本新聞無關。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕土地公一定很無奈！南投縣湯姓男子因母親過世，要將母親生前膜拜、被哥哥請回供奉在自家佛堂的土地公神像帶走，哥哥不答應，他自行上佛堂持鐵鎚砸破窗子，把土地公神像帶回家，哥哥控告他毀損、竊盜，竊盜罪不起訴，而毀損罪則難逃，南投地院判處拘役30日。

南投這名湯姓男子的母親，生前與他同住，且在同住住宅設佛堂，母親過世後，湯男的哥哥未徵詢其意見，就把母親膜拜的一尊土地公神像，請回自己家的佛堂供奉，湯男要哥哥歸還未果，兄弟種下心結。

去年3月底的下午，湯男越想越生氣，拿著鐵鎚直奔哥哥家的3樓佛堂，見門窗鎖上，拿鐵鎚敲破鋁窗玻璃，再開喇叭鎖，將土地公神像帶回家。哥哥憤而報警，控告弟弟竊盜、毀損等罪，警方到場後，查扣湯男留下的鐵鎚。

湯男坦承砸破哥哥佛堂的窗子，但強調土地公原來供奉在其家中，是被哥哥強行請回家，自己不過是把土地公請回原來的居所。

由於湯男拒絕跟哥哥和解賠償，2人間具有家庭暴力防治法第3條第4款之家庭成員關係，南投地院法官認為，湯男已構成家庭暴力防治法第2條第2款之家庭暴力罪，不過家庭暴力罪並無罰則的規定，因此仍應依刑法的毀損他人物品罪，判處拘役30日，若易科罰金折合新台幣3萬元。

