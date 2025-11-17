兄弟窩裡反！陳沂揭館長「沒收到中國錢」 吐10字語出驚人：不忍苛責

娛樂中心／綜合報導

館長近來遭爆黑料。（圖／翻攝自館長惡名昭彰 YouTube頻道）

網紅館長陳之漢近來遭到公司3位元老級員工爆料醜聞，包括疑似收受中國資金，逼迫特助小偉跟妻子上床等，如今事件也在網路上掀起不小的討論，就連網紅陳沂都發文提及此事，狠酸館長「硬不起來3公分」，所以不忍心苛責他。

陳沂今（17日）在社群中分析館長兄弟窩裡反帶來的效果，表示除了工商到自家便當店品質好，陳沂還提到從爆料音檔也透露館長沒有收到中國的錢，她認為館長被問及錢何時到帳有提到「要看我表現」，推測館長「賣力舔」只為了尋求機會，實際還未拿到錢，「只是試鏡」。

另外，陳沂也解析館長花高薪「養了一堆89兄弟」全都因他性格好面子，但最終被爆料時，救了館長的同樣是愛面子個性，「自己不行幫老婆找代駕，堅持用最頂的料堅持守法」，成了最重情重義的人，最後，陳沂更留下一句「面對硬不起來的3公分，我們也不忍苛責」。

事實上，館長遭到爆料逼員工拍下體照、睡館嫂等事，他在直播中否認，強調對方爆料目的「都是為了錢」，反咬對方聲稱手頭握有證據，藉此勒索2千萬，而昨（16日）有名自稱事主「小瑋」的網友在社群中發文解釋為何隔10年才爆料，他表示當時很害怕館長，而且自己也需要生活，並澄清沒有勒索館長。

陳沂發文談館長。（圖／翻攝自臉書）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

