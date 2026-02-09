兄弟認證得吃！曹楊「台上收牛肉麵」笑瘋：台下吃太飽

實力唱作歌手曹楊。（圖／杰威爾音樂提供）





備受矚目的實力唱作歌手曹楊昨（8日）在台北舉辦首場個人專場演唱會，現場座無虛席，以一貫的深情與爆發力舞台魅力，徹底征服台北歌迷，整晚驚喜連連，為樂迷帶來一個難忘的音樂之夜。

演唱會一開始曹楊便背起吉他，以彈唱的形式深情演繹〈灰色〉與〈當世界將我遺忘〉兩首歌曲，瞬間將觀眾拉進他的音樂世界。整場演出曲目編排豐富，曹楊不僅帶來多首個人經典作品，更首度現場演唱全新改編版的〈連名帶姓〉，賦予歌曲不同層次的聽覺感受，讓粉絲直呼驚喜。

廣告 廣告

實力唱作歌手曹楊演唱會好友派偉俊來助陣。（圖／杰威爾音樂提供）

實力唱作歌手曹楊演唱會好友派偉俊來助陣。（圖／杰威爾音樂提供）

本場最大亮點之一，莫過於好友派偉俊（Patrick）的驚喜現身，上台便展現兩人絕佳默契，除了暢聊相識過程，更接力合唱合作曲〈玩家〉以及派偉俊近期大熱的單曲〈左轉燈〉，雙帥首次合體演唱的演出讓台下觀眾情緒沸騰，尖叫聲不斷。

除了音樂上的合作，派偉俊更為曹楊準備了專屬的「台北驚喜」一碗熱氣騰騰的牛肉麵。兩人分享早在2019年曹楊來台工作時，派偉俊便常帶他去品嚐牛肉麵，因而結下「牛肉麵兄弟」的深厚情誼。此次在舞台上重現這個共同回憶，誠意與笑果十足。曹楊見到麵後開心大喊：「早知道剛剛不要吃這麼飽了！」趣味互動逗樂全場，也見證了兩人私下的好交情。

實力唱作歌手曹楊首次在台北舉辦個人專場，開唱前心情既期待又忐忑。（圖／杰威爾音樂提供）

實力唱作歌手曹楊首次在台北舉辦個人專場，開唱前心情既期待又忐忑。（圖／杰威爾音樂提供）

首次在台北舉辦個人專場，曹楊在演出後感性表示，開唱前心情既期待又忐忑，想了許多，也會擔心會不會到時候現場很安靜！但沒想到一上台，便感受到台北歌迷無比的熱情，看到台下許多歌迷朋友從頭到尾大聲跟唱，讓他非常感動與興奮。他特別感謝公司全體夥伴的全力支持，以及所有到場的歌迷朋友，是大家的熱情呼喊與合唱，讓他的台北首唱充滿能量與美好回憶。他承諾將繼續創作好音樂，期待很快能再與台北的歌迷見面。



【更多東森娛樂報導】

●預知死期將至? 重金屬教父要老婆「抱抱我」後離世

●快訊／鄧紫棋加場了！連唱4天寵粉 售票資訊一次看

●搖滾傳奇落幕！「3 Doors Down」主唱病逝 享年47歲

