兄弟財務糾紛釀暴力 教唆押人遭警一小時內破案

礁溪警方在被害人被擄後一小時內將嫌犯捉到。（礁溪分局提供）

記者張正量／宜蘭報導

礁溪警分局二十一日接獲民眾報案，指出因家庭財產問題，兄弟間發生嚴重衝突。據了解，被害人為九十五年次男子，疑與其九十一年次的大哥劉姓男子因財務糾紛起爭執，隨後遭對方教唆共犯四人強行押上車帶走，行徑囂張。

警方獲報後立即組成專案小組展開追查，並迅速調閱周邊監視器畫面，成功鎖定涉案車輛行蹤。專案人員把握時效，跟隨車輛逃逸路線，約一小時內即將劉姓男子及共犯等人全數逮捕歸案，現場並起獲作案用球棒一支，另於其中一名共犯身上查獲毒品咖啡包五包。

全案經警方訊後，依妨害自由等罪嫌，將劉姓男子等人移送宜蘭地方檢察署偵辦，毒品部分亦將另案追究相關刑責。

礁溪分局分局長黃靖堯表示，警方對於任何形式的暴力犯罪皆採取零容忍態度，將持續強力打擊不法，維護社會治安與民眾安全，並呼籲民眾切勿因一時衝動以身試法。