兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受

記者林汝珊／台北報導

演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」

鋼鐵爸與顏正國感情如同親兄弟。（圖／記者鄭孟晃攝影）

鋼鐵爸哽咽感嘆，自己媽媽剛走，如同親兄弟般的顏正國又離開了，「我最討厭阿國的一部分，就是我到現在都還一直夢不到他，我也很想夢到他，人生真的很短，要珍惜當下，下秒會發生什麼我們真的不知道。」

鋼鐵爸也承諾將照顧顏正國的妻子與孩子，直到孩子長大，「除非我先走，否則一定會守護他們。」他哽咽說：「阿國，來生再見，我們一定還要當兄弟，我還是你哥。」

高捷高舉雙手致意。（圖／記者鄭孟晃攝影）

