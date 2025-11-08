兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
記者林汝珊／台北報導
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」
鋼鐵爸哽咽感嘆，自己媽媽剛走，如同親兄弟般的顏正國又離開了，「我最討厭阿國的一部分，就是我到現在都還一直夢不到他，我也很想夢到他，人生真的很短，要珍惜當下，下秒會發生什麼我們真的不知道。」
鋼鐵爸也承諾將照顧顏正國的妻子與孩子，直到孩子長大，「除非我先走，否則一定會守護他們。」他哽咽說：「阿國，來生再見，我們一定還要當兄弟，我還是你哥。」
更多三立新聞網報導
《96分鐘》破2億！林柏宏、王柏傑「首度公開合體」他噹：該上班了
曾來台參加金鐘！大咖製作人爆性騷 不忍喊冤反擊：只是拍肩膀
直擊／顏正國告別式曝光！「殺青宴」滿場白花惹哭 百位兄弟送行
直擊／緬懷顏正國！魏德聖讚「我心中男主角」：還以為是假消息
其他人也在看
顏正國恩師現身！「總算教化了他」痛心曝抗癌過程：那時最讓我失望
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。顏正國的恩師、獄中書法老師周良敦也現身追思，坦言：「那時候是我對他最失望的時候。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
顏正國人生殺青宴！黃尚禾悲慟「無法說出江湖再見」 妻子淚謝：是你們一直沒有放棄他
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導資深影星「阿國」顏正國10月7日因肺腺癌離世，享年50歲，他的告別式「顏正國殺青宴」今（8）日在新北市殯儀館景福廳舉行，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好小子人生謝幕！顏正國告別式「百人送別」 高捷、喜翔現身悼念
導演兼演員顏正國於10月7日下午因肺腺癌病逝，享年50歲。8日在新北市板橋殯儀館景福廳舉行告別式；以「顏正國殺青宴」為主題，包括導演魏德聖、藝人高捷、喜翔偕同《角頭》劇組人員、李興文、唐從聖、小馬、李千娜及多年好友「鋼鐵爸」眾藝人現身悼念。中天新聞網 ・ 1 天前
直擊／顏正國人生殺青宴！李千娜、黃尚禾痛哭：無法再說江湖再見
直擊／顏正國人生殺青宴！李千娜、黃尚禾痛哭：無法再說江湖再見EBC東森娛樂 ・ 1 天前
直擊／楊貴媚低調送別顏正國！心疼「不知道他小孩這麼小」要顏媽保重
藝人顏正國從童星出道， 10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。影后楊貴媚也低調現身，她受訪低調表示，不知道顏正國的小孩還這麼小。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／李千娜淚崩痛別顏正國「幫你守護家人」 黃尚禾淚喊「教了我重要的事」
【緯來新聞網】「好小子」顏正國上月7日因肺腺癌辭世，享年50歲，今（8日）親友在板殯為他舉辦告別式，緯來新聞網 ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 23 小時前
台人去日本「4行為」絕對不要做！全網一看崩潰：超難改
日本是台灣人最愛去的旅遊勝地，無論是東京、大阪、還是福岡、北海道，幾乎都能見到台灣旅客。為此，日籍YouTuber「三原Japan」則提醒大家去日本絕對不要做的4種行為，讓一票台灣網友直呼：「真的好難改！」中時新聞網 ・ 23 小時前
林隆璇愛子驚傳頭部開刀！傷勢過重「瞞家人一周」入院治療現況曝
資深音樂人林隆璇的愛子林亭翰深耕演藝事業多年，能唱能演才華備受矚目。未料，林亭翰近日驚傳緊急動頭部手術，因傷勢太嚴重、怕家人擔心，他甚至瞞著爸媽入住醫院，開刀拿出血塊。鏡報 ・ 1 天前
雪碧揭富商圈「包養價目表」 自己曾與企業家人夫未婚生女判賠45萬元
昔日被封為「情色教主」的網紅雪碧，日前才在社群揭露啦啦隊圈內的「黑幕傳聞」，一語道破部分成員將這份工作視為通往豪門的跳板，牽涉「包養名單」與「富商拍賣價」等驚人內情，自己更多次在夜店、酒吧、KTV、甚至應酬局上，都看到不少啦啦隊成員現身，「不管名氣大小，目的都超明確，一開始矜持，幾杯酒下肚就開始黏上來。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
直擊／李興文不捨送別顏正國！楊貴媚哽咽：看他從小長大
直擊／李興文不捨送別顏正國！楊貴媚哽咽：看他從小長大EBC東森娛樂 ・ 1 天前
直擊／顏正國人生殺青宴！百名白衣人穿「情義重天」送別
直擊／顏正國人生殺青宴！百名白衣人穿「情義重天」送別EBC東森娛樂 ・ 1 天前
43歲女星被萌娃「突襲美胸」！超狂好身材看不出是有17歲女兒的辣媽！
活動當天，Lala抱著好友的兒子合照，沒想到這位小萌嬰竟伸出小手勾住她的粉色針織背心，讓領口微微下滑、畫面瞬間成為「福利照」。Lala見狀又驚又笑，急忙用手環抱小孩，自嘲：「男娃太會給福利了！只能抱緊處理啦！」網友看了全笑翻，大讚這畫面「又可愛又好香」、「萌娃根...styletc ・ 8 小時前
搶票了！頑童宣布台中加場 瘦子嗆聲：見識沒見過的舞台
頑童MJ116「OGS」台中洲際演唱會昨天ㄧ開賣即秒殺2.5萬張票券，沒搶到票的網友紛紛哀嚎，掀起熱烈討論。頑童三人在結束工作後開啟直播，吃著火鍋的他們，一下加湯、一下加肉、一下加菜，就是不公布加場，讓底下留言粉絲超心急。最終瘦子鬆口宣布加開2/1（日）一場，11/15（六）開始售票。自由時報 ・ 3 小時前
全台僅一雙！魏哲家運動鞋受關注 自曝開賣時間
全台僅一雙！魏哲家運動鞋受關注 自曝開賣時間EBC東森新聞 ・ 1 天前
網路假資訊亂傳 英男憂「精力不足」尋求不必要的睪固酮療法
近期有不少AI生成的假醫學影片散播錯誤訊息誤導長輩，英國則有網紅拍片宣傳錯誤訊息，導致不少男性認為自己「精力」不足，去醫院尋求他們實際上並不需要的睪固酮療法，給原本已經量能吃緊的英國國家醫療保健服務（NHS）帶來更多負擔。太報 ・ 8 小時前
努力慢跑還是瘦不下來？光靠跑步很難瘦，慢跑瘦身必學4大眉角
「只要跑步就會瘦」是一個普遍但過於簡化的觀念。慢跑作為一項極佳的有氧運動，對心肺功能、血液循環和整體健康有著無庸置疑的益處，但在「減重」這條路上，它並非萬靈丹。如果你只是一味地跑，卻忽略了其他關鍵因素，那麼你的努力很可能事倍功半。Yahoo奇摩趣運動 ・ 7 小時前
養寵物花掉4百萬！35歲啃老女「靠1招」狂吸血 老父退休金慘剩一半
日本網站THE GOLD ONLINE報導，一開始，京香為關心沉浸在喪妻之痛的父親，建議辰雄一起養狗「ルル」並散步。起初，辰雄認為這是讓生活更健康的好方式，也因此感激女兒的陪伴。然而，養狗所需的初期費用、用品、疫苗及高級飼料等開銷，就超過100萬日圓（約新台幣20萬元），辰...CTWANT ・ 1 小時前
鞋槓人生／林俊吉分享新鞋實穿心得
[NOWnews今日新聞]《NOWnews》球鞋小單元「鞋槓人生」最新一集帶來特別企劃，AREA02的大隻特別前往台中參加夢想家球星林俊吉的新鞋發佈會，開箱這雙由美津濃為了阿吉推出的「MIZUNOCI...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前